鉅亨網編輯林羿君 2026-06-16 17:20

隨著市場持續消化 SpaceX(SPCX-US) 的超大型 IPO，投資人或許該記住一件事：公司規模愈大，未必代表投資報酬愈好。

SpaceX高達2.1兆美元估值 恐很快成為自己最大敵人。(圖:shutterstock)

《MartketWatch》報導指出，在爭論 SpaceX 股票是否具備投資吸引力的過程中，企業市值規模與股市表現之間的關係大多被忽略了。然而，歷史經驗顯示，市值排名位居市場前列的企業，往往會因規模過於龐大而面臨不小的成長阻力。

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SpaceX 顯然屬於這類公司。目前其市值約為 2.1 兆美元，已躍居美國第六大上市企業。

投資顧問公司 Research Affiliates 曾研究全球市值最大的企業表現，並建構一個假設性投資組合，每年持有全球市值前十大企業。

研究顯示，自 1980 年底至 2020 年底的 40 年期間（此為該公司計算此投資組合績效的最新年度），該投資組合的年化報酬率比全球股票投資組合低 1.8 個百分點。

然而，截至 6 月 12 日止，今年年初依據 2025 年底市值排名選出的美國前十大企業，平均報酬率反而下跌 0.3%，明顯落後標普 500 指數同期 8.5% 的漲幅。

另一個相關數據是另一個假設性投資組合的表現，該組合每年固定投資於前一年底全美市值最大的單一股票。

根據計算，自 1980 年底至今年 6 月 12 日，該組合的年化總報酬率比標普 500 指數落後了 3.1 個百分點（分別為 8.6% 與 11.7%）。

當然，這套組合目前並不會持有剛上市且尚未成為全美最大市值股的 SpaceX。然而，該組合跑輸大盤的報酬表現，仍清楚揭示了頂尖巨型股所面臨的重重阻礙。

這些龍頭股之所以難以跟上大盤漲幅，原因在於其估值通常偏高。而過度高估的股價，又進一步推升了其市值排名。

以目前除 SpaceX 之外市值最大的 10 家美國企業為例，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，這些公司的過去 12 個月平均本益比高達 68.4 倍，遠高於標普 500 指數的 25.1 倍。

這正是銳聯資產管理在數年前推出另一種指數編製方法的原因，即所謂的「基本面指數（fundamental indexes）」。

這類指數不以市值來決定成分股權重，而是依據帳面價值（淨值）、營收、現金流、股利與庫藏股回購等基本面指標來分配權重，藉此衡量個股的實質經濟實力，而非僅憑投資人情緒。