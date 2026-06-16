鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-17 02:06

Snap(SNAP-US)周二 (16 日) 正式發表首款面向一般消費者的擴增實境 (AR) 智慧眼鏡「Specs」，售價高達 2,195 美元，創辦人兼執行長史匹格 (Evan Spiegel) 更直言，智慧型手機時代即將走向終點，而 AR 眼鏡將成為下一代運算平台。

手機要被取代了？Snap推2195美元AI眼鏡(圖：REUTERS/TPG)

這款新產品於美國加州長灘舉行的 Augmented World Expo 展會亮相，預計今年秋季率先在美國、英國及法國上市。相較於 Snap 2016 年推出、售價 130 美元的拍照眼鏡 Spectacles，Specs 不僅價格暴增逾 15 倍，也代表 Snap 押注 AR 與 AI 融合技術的最新成果。

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史匹格表示，自 iPhone 問世以來已接近 20 年，消費者正開始重新思考與螢幕的關係。許多人因長時間低頭滑手機而出現頸部不適，也擔心錯過真實世界中的互動與體驗，因此未來運算方式應該從低頭盯著螢幕，轉向透過透明鏡片與現實世界互動。

瞄準後智慧手機時代 Snap 押注 AR 與 AI 融合體驗

Specs 外觀類似厚框復古太陽眼鏡，無需外接電池或額外控制配件，即可透過鏡片將數位內容疊加至現實世界畫面中。使用者可直接看到導航指引、虛擬白板、串流影音內容，甚至在執行任務時即時獲得 AI 生成的資訊與建議。

Snap 表示，新產品搭載兩顆高通 (QCOM-US)Snapdragon 處理器，提供約 4 小時續航力，並附有充電盒，可額外提供 4 次完整充電。相較於先前開發者版本，Specs 機身更輕巧，顯示範圍也更大。

此外，Snap 正積極結合生成式 AI 技術。開發者可透過 Claude Code、OpenAI Codex 及 Cursor 等工具，為 Specs 打造類似 AI 代理 (AI Agent) 的互動體驗。公司展示的應用包括阿波羅 11 號登月重現、高爾夫球路線輔助以及沉浸式教育內容等。

史匹格強調，Specs 並非單純智慧眼鏡，而是一種全新的空間運算裝置。他認為，相較於目前市場上的產品，Specs 在環境感知能力、AR 功能以及使用便利性方面都更具優勢。

Snap 也計畫今年稍晚推出家長控制功能，讓家長能限制青少年使用部分 AR 特效與系統功能。身為四個孩子父親的史匹格表示，自己已在家中測試產品，希望孩子們能透過 AR 體驗恐龍教育、樂高積木創作或雷射槍遊戲，而非只是低頭盯著手機螢幕。

挑戰 Meta 與蘋果 高售價成最大考驗

不過，Snap 要在智慧眼鏡市場突圍並不容易。目前 Meta 與 Google 均已積極布局相關領域。Meta(META-US)與 EssilorLuxottica 合作推出的 Ray-Ban Meta(META-US)智慧眼鏡已取得一定市場反響；Google(GOOGL-US)則攜手三星、Warby Parker(WRBY-US)及 Gentle Monster 開發 AI 智慧眼鏡；蘋果 (AAPL-US) 也正研發相關產品，最快可能於明年問世。

相比之下，Snap 近年營運表現並不理想。公司上市以來年年虧損，廣告業務也持續面臨 Meta 等大型平台競爭壓力。今年稍早更有維權投資人要求公司分拆或關閉已投入超過 35 億美元資金的 Specs 業務。

價格也是市場關注焦點。Specs 售價 2,195 美元，雖遠低於蘋果 Vision Pro 的 3,499 美元，但仍遠高於 Meta 智慧眼鏡 379 至 799 美元的價格區間。分析師認為，在通膨仍侵蝕消費者購買力的環境下，高價電子產品恐面臨銷售挑戰。

IDC 研究經理烏布拉尼 (Jitesh Ubrani) 指出，目前可能是高階消費電子產品上市最困難的時機之一，而 Snap 核心用戶群多為年輕族群，其消費能力相對有限。