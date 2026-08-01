鉅亨網編譯陳又嘉 2026-08-01 14:00

《Investopedia》報導，AMD(Advanced Micro Devices)(AMD-US) 將於周二 (4 日) 美股盤後公布財報，選擇權市場顯示，交易員預期這家晶片大廠財報後股價將出現大幅波動。

根據最新選擇權價格推算，AMD 股價下周可能上下波動約 10%。

‌



以周五收盤價計算，若股價上漲 10%，將有望衝上 527 美元。若下跌 10%，則可能跌破 430 美元，回吐今年以來的部分漲幅。

若 AMD 交出亮眼財報，可能重新點燃市場對該股的投資熱情。

AMD 股價今年以來已翻倍上漲，主要受惠於資料中心業務營收大幅成長。不過，隨著 AI 概念股近期全面回檔，AMD 也自 6 月高點回落近 19%。

華爾街持續看多

瑞銀與美國銀行近期分別將 AMD 目標價由 700 美元與 560 美元，上調至 730 美元與 620 美元。

兩家機構是在 AMD 舉辦 Advancing AI 活動、發表多項新產品後調升目標價。

William Blair 分析師也在活動後表示，「AMD 如今已轉守為攻，積極搶攻市占率。憑藉強勁的產品路線圖，以及對開放標準的重視，公司成功獲得超大規模雲端業者與 AI 實驗室客戶的大型訂單承諾。」

根據 Visible Alpha 統計，市場預估 AMD 第二季營收為 113.4 億美元，年增約 48%，經調整每股盈餘 (EPS) 達 1.61 美元，高於去年同期的 0.48 美元逾 3 倍。