川普稱美伊簽初步協議 以色列私下不滿 德黑蘭也未棄核 協議能撐過夏天嗎?

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-16 10:20

美國總統川普週一 (15 日) 於出席 G7 峰會期間拋出重磅訊息，宣稱與伊朗已簽署一項「初步協議」，旨在結束波斯灣區域衝突。此舉一度使得國際油價應聲重挫至 3 月 10 日以來低點，但協議內容充滿變數，以色列政府更私下表達強烈不滿。

(圖:shutterstock)

川普在飛抵法國後表示，「協議已經全部簽好了」，並稱副總統范斯將出席本週五 (19 日) 於日內瓦舉行的正式簽署儀式。

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美方透露，協議核心包括重新開放戰略要衝荷姆茲海峽，並將停火期限延長 60 天，為後續處理伊朗核計畫爭端爭取時間。

經濟誘因方面，美伊官員透露協議可能透過解除制裁、解凍海外資產，甚至設立由波斯灣鄰國出資的 3000 億美元重建基金，為伊朗注入龐大資金活水。

然而，美方官員強調，伊朗必須承諾「永不發展核武」並切斷對真主黨等代理人的支持，才能兌現這些利益。

儘管川普宣稱外交勝利，但現實與其 2 月底聯合以色列發動空襲時設定的目標相去甚遠；伊朗神權政體屹立不搖，彈道飛彈計畫與區域內武裝支持亦未被拆除。

此外，協議未解決伊朗現有濃縮鈾庫存的命運，德黑蘭方面也暗示僅願作出有限讓步。

最敏感的荷姆茲海峽控制權問題同樣懸而未決。雖然協議解除封鎖，但伊朗暗示將與阿曼共管，美方則稱 60 天內將免費通行，航運業者則直言唯有安全無虞才會復航。

更棘手的是以黎邊境情勢。以色列總理尼坦雅胡公開唱反調，拒絕從黎巴嫩南部撤軍，並保留打擊真主黨的權利。

以國高層官員私下評估，美伊協議「對以色列非常不利」。