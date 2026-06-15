鉅亨網編譯許家華 2026-06-16 07:00

美國總統川普與伊朗領導層周日 (14 日) 就結束雙方衝突並重啟荷姆茲海峽航運達成初步協議，消息一出立即提振全球金融市場，國際油價大幅回落，美股同步走高。

然而，根據《Reuters》白宮記者 Gram Slattery、Nandita Bose 及 Steve Holland 最新分析報導指出，這份被白宮視為「結束戰爭路徑圖」的協議，在為川普提供政治下台階的同時，也帶來新的政治風險。從共和黨內部分裂、盟友不滿，到協議可能破局的隱憂，都可能成為川普及共和黨在 2026 年期中選舉前的重大挑戰。

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這場戰爭自爆發以來始終未獲得多數美國民眾支持。隨著協議出爐，川普得以宣稱成功迫使伊朗回到談判桌，避免美國進一步陷入中東戰事泥淖。不過，共和黨內部很快出現反彈聲浪。

向來主張對伊朗強硬的保守派人士批評，這份協議形同向德黑蘭讓步。保守派意見領袖 Erick Erickson 在社群平台 X 發文直言「川普向伊朗投降了」。長期支持對伊朗採取軍事行動的共和黨聯邦參議員 Lindsey Graham 也表示擔憂，指出伊朗與白宮對協議內容的描述存在明顯差異。

面對批評，副總統 JD Vance 則出面緩頰。他接受 ABC 專訪時強調，伊朗並不會立刻取得遭凍結資產，而必須先達成核計畫相關條件與里程碑，才能逐步獲得資金釋放。

分析人士指出，共和黨多年來一直存在孤立主義與干預主義兩大派系。如今伊朗協議再度引爆路線之爭，若爭議持續延燒，恐在 11 月期中選舉前塑造共和黨內部分裂的形象。由於共和黨目前在參眾兩院均僅維持微弱優勢，任何內耗都可能影響選情。

即使戰爭暫時落幕，川普也未必能立刻享受到經濟紅利。市場普遍預期油價將逐步回落，但分析師警告，汽油價格短期內仍將高於戰前水準。

荷姆茲海峽承載全球約 20% 的石油運輸量，根據協議，航道最快將於本周五全面恢復通行。然而，即便恢復開放，油輪流量回到正常水準仍需數周甚至數月時間。部分波灣國家仍在修復受損基礎設施，同時增產也需要時間。

市場研究機構 ICIS 全球石油市場主管 David Jorbenaze 表示，若要完全恢復衝突前的航運規模，較為現實的時間點可能已是 2027 年。這意味著油價與能源成本壓力可能持續存在，進而削弱川普原本期待從停戰中獲得的政治利益。

民調數據也反映這項風險。截至 6 月初，約 70% 的美國民眾不滿意川普處理生活成本問題的表現。在通膨與能源價格仍受關注之際，即便戰爭結束，選民未必會立刻買單。

另一個敏感問題則是協議不可避免地將被拿來與 2015 年的《聯合全面行動計畫》(JCPOA) 比較。川普多年來一直批評前總統歐巴馬政府與伊朗達成的核協議是「災難性錯誤」，更經常嘲諷當年華府向德黑蘭移交現金以解決長期金融爭端。

如今川普自己也走上與伊朗談判核協議的道路，若最終成果無法明顯優於 JCPOA，民主黨勢必發動猛烈攻擊。知情人士透露，川普私下相當在意外界是否認為這份新協議優於歐巴馬版本。

目前最受保守派質疑的焦點之一，便是美國是否允許伊朗動用遭凍結的海外資產，以及實際解凍規模究竟有多大。由於協議細節尚未公開，相關爭議恐將持續延燒。

更大的風險在於停火可能只是暫時現象。以色列政府內部對協議極度不滿，部分官員私下認為，華府與耶路撒冷原本已將德黑蘭逼入困境，此時停火無異於放虎歸山。另一方面，伊朗強硬派同樣不滿，認為政府不應過早妥協。

緊張局勢在協議簽署前後仍持續存在。周日，以色列空襲黎巴嫩南部，一度導致協議延後數小時。隔天以軍再度對黎巴嫩發動攻擊並造成至少一人死亡，顯示區域衝突並未真正結束。

美國與盟友關係也因這場戰爭受到考驗。以色列學者 Jonathan Rynhold 指出，以色列政府將很難向國內選民推銷這份協議，而對以色列執政聯盟而言，最有利的政治情境甚至可能是談判迅速破裂、衝突重新爆發。

川普與歐洲盟友的關係同樣跌至新低。川普公開批評北約國家未參與美以軍事行動，雙方矛盾在七大工業國集團 (G7) 峰會期間持續發酵。據了解，阿曼官員本月稍早也曾對川普威脅轟炸阿曼感到震驚，原因是華府認為阿曼與伊朗可能聯手在荷姆茲海峽建立通行費制度。

波灣盟國則因近期遭受伊朗無人機與飛彈襲擊，更加意識到成為美國區域安全體系據點所伴隨的風險。

儘管停火協議已達成，但真正困難的問題其實尚未解決。截至目前，伊朗核計畫未來安排仍不明朗，華府與德黑蘭對已達成共識的內容也存在不同說法。

根據協議框架，雙方將有 60 天時間談判更全面的最終協議。然而，美伊圍繞核問題對立數十年，要在短短兩個月內完成談判，被視為極其艱鉅的任務。

川普已警告，若最終協議無法達成，美方可能恢復軍事行動。但民調顯示，多數美國民眾本就反對這場戰爭，一旦戰火重燃，勢必再度衝擊川普支持度與共和黨選情。