鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-16 11:10

隨著市場愈來愈相信美國與伊朗官員即將簽署和平協議、結束伊朗戰爭，對駕駛人而言，最直接的問題則是：油價會不會因此變便宜？專家表示，美伊和平協議若順利執行，汽油價格確實可能跌破每加侖 4 美元這個重要心理關卡，但下跌速度將是緩慢的。

專家建議投資人不要以為汽油價格短時間內就能大幅下滑，常用一句話形容：「漲如火箭，跌如羽毛。」

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美國總統川普周日在社群媒體發文表示，美國與伊朗的協議已經完成，伊朗政府也已證實相關消息，消息帶動美股大漲，油價下跌，西德州原油 (WTI)7 月期貨價格單日下跌近 5%，報每桶 80.75 美元。

川普在 Truth Social 上說：「全世界的船隻，發動引擎吧。讓石油開始流動！」

汽油、柴油價格下跌

根據美國能源資訊署 (EIA) 資料，原油成本占每加侖汽油價格超過一半，隨著掌控全球五分之一能源運輸的荷姆茲海峽有望重新開放，美國汽油均價已開始回落。

根據 AAA 資料，美國周一全國汽油均價為每加侖 4.06 美元。另一家追蹤機構 GasBuddy 的數據顯示，周一全國平均汽油價格已降至每加侖 3.99 美元。

早在一個月前，美國汽油均價仍高達每加侖 4.52 美元，去年此時則為每加侖 3.13 美元。

GasBuddy 石油分析主管 Patrick De Haan 表示，接下來幾天將是判斷協議是否能夠維持的關鍵時刻。他認為在最樂觀情境下，美國汽油均價可能於 7 月 4 日美國獨立日前降至每加侖 3.75 美元。

不過，他也提醒，夏季颶風季的強度將成為重要變數。

柴油價格目前也正在下滑，這對消費者而言是一大利多，因為柴油是大型貨車及許多運輸基礎設施的主要燃料來源，負責將商品運送至商店。

油價下跌不等於加油站立刻降價

然而，還有許多因素可能拖慢油價回落速度。

在供應鏈方面，中東能源基礎設施仍受到戰爭破壞影響，保險公司對船舶與貨物運輸的風險評估也更加謹慎，因此保費成本可能持續偏高。

再者，美國正值夏季旅遊旺季，對汽油的季節性需求增加，通常也會推升價格。

此外，加油站業者通常不願立刻降價，而是會等到先賣完先前以較高價格進貨的庫存後，才會逐步調降售價。

為何漲價總是比降價快？

Raymond James 資深能源投資策略師 Pavel Molchanov 表示，當油價上漲時，零售汽油價格通常只需三到五天就會反映。但當油價下跌時，加油站價格通常需要一至二周，才會完全反映成本下降。

Molchanov 說：「即使正式簽署協議，那也不是終點。那其實只是恢復波斯灣石油供應漫長物流程序的開始。」

Molchanov 認為，根據目前油價跌幅以及市場對和平協議的樂觀預期，美國汽油均價未來一到兩周內應降至每加侖 3.90 美元。

他補充說：「未來一周之後油價的任何變化，大概都要到 7 月才會真正反映在加油站價格上。」

戰前油價恐怕回不去了

在美國與以色列於 2 月底對伊朗發動攻擊前，美國汽油均價僅為每加侖 2.98 美元，但在今年 4 月初突破每加侖 4 美元。

Molchanov 在內的專家認為，今年內恐怕很難再看到戰前的價格水準。

Lipow Oil Associates 總裁 Andrew Lipow 表示，如果汽油價格真的回到每加侖 2.98 美元，反而可能代表經濟出現問題。他說：「若真的發生，那代表全球經濟已陷入衰退。因為市場無法承受能源價格衝擊。」

消費者期待盡快降價

對消費者，汽油價格當然是愈快下跌愈好。這項支出不僅影響家庭預算，也會左右民眾情緒。

企業財報顯示，當油價上漲時，消費者往往會減少加油量，並積極尋找價格最低的加油站。部分家庭甚至動用緊急儲蓄來支付更高的燃油支出。

Costco 與沃爾瑪可能率先降價

除了何時降價之外，另一個問題是哪些地方會最先看到價格下跌。

Lipow 表示，加油站通常會在油罐車補貨後才調降價格，大型加油站每天都能獲得新供應，因此價格調整速度較快。至於小型加油站，補貨周期可能介於五到 15 天之間。