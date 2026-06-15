鉅亨網編譯莊閔棻 綜合外電 2026-06-15 10:08

美國總統川普表示，隨著與伊朗達成協議，荷姆茲海峽將於週五（19 日）「開放」。

根據《彭博》報導，美國與伊朗在美國時間週日（14 日）宣布達成臨時協議，同意重開荷姆茲海峽，為這場奪去數千人命的戰爭暫時畫下句點，並為接下來 60 天的伊朗核計畫談判奠定基礎。

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根據《CNN》報導，川普 14 日表示，他與伊朗達成的協議最終將確保荷姆茲海峽「永久免收通行費」。

川普在接受《紐約時報》電話訪問時，將重新開放這條關鍵航運通道列為協議的重要成果之一。

不過，伊朗在衝突爆發前原本就未對通過荷姆茲海峽的船舶徵收通行費，因此這項安排在很大程度上只是恢復戰前的狀態。

川普還表示，如果伊朗在未來數週內無法就其核計畫的未來達成一項令人滿意的協議，他將選擇重新發動軍事打擊，或者要求美國成為「中東的守護者」，並以此換取該地區 20% 的收入。

根據《彭博》，兩國官員將於 19 日在瑞士正式簽署協議，使外界研判部分細節仍未完全拍板定案。

美國總統川普原本宣稱協議將於 14 日、他 80 歲生日當天，完成簽署，並強力推動相關程序如期進行。