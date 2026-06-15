鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-15 13:30

美國總統川普與伊朗官員周日 (14 日) 宣布達成和平框架協議，協議預計將於本周五正式簽署，內容據報涵蓋了制裁減輕、伊朗核活動限制以及石油出口正常化措施。川普在社群媒體上樂觀地向全球航運界喊話：「世界各國的船隻，啟動引擎吧，讓石油流動起來！」

消息引發全球能源市場劇烈波動。周一亞洲交易時段，油價應聲重挫超過 4%，布蘭特原油跌至每桶 83.33 美元，西德州中質原油 (WTI) 則跌至 80.30 美元，跌幅達 5%，雙雙觸及 3 月以來的新低。由於荷姆茲海峽承載了全球約五分之一的石油與燃料消耗，市場對於伊朗供應重回市場以及運輸瓶頸緩解寄予厚望。

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然而，航運業與貿易商對此仍持高度謹慎態度。數據顯示，目前海峽通行量僅為戰前水準的一小部分，當時平均每日有 135 艘油輪通過。根據 Kpler 的統計，目前仍有近 600 艘船隻受困於波斯灣內，其中包含約 98 艘原油輪與 88 艘成品油輪；而在海峽另一側的阿曼灣，也有 300 多艘空船正等待入港。

周一早晨，除了液化天然氣載運船「Disha」號正嘗試駛向海峽「試水溫」外，大多數船隻仍在觀望。

重啟這條咽喉要道面臨諸多實務與安全挑戰。實務上，受困已久的船隻需處理船體藤壺清除等維護問題，且大量船隻競爭通過狹窄航道亦具難度。安全方面，過去數月的和平嘗試多次以伊朗軍隊開火或扣押船隻告終，海峽內是否存在水雷以及保險承保範圍也是船東關注的焦點。

Obsidian Risk Advisors 執行董事 Brett Erickson 指出，船員們深知一次誤判或政治轉向就可能再次危及生命。