鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-15 10:31

在經歷長達四個月的衝突與多輪協商後，美國與伊朗的停火諒解備忘錄在各方相繼表態下已達成共識。不過，正式簽署程序、後續核議題談判，以及能源運輸通道荷姆茲海峽的全面恢復進程，仍存在不確定性與變數。

美國總統川普於美東時間週日（14 日）在社群媒體發文，宣布美伊協議「現已完成」，並宣稱已授權荷姆茲海峽「免費開放」，要求美國海軍立即解除相關封鎖。

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川普寫道：「世界各地的船隻，啟動引擎，讓石油流動！」他同日表示，協議將於 6 月 19 日正式簽署，屆時荷姆茲海峽將重新開放以進行掃雷作業。

伊朗最高國家安全委員會隨即於當地時間週一（15 日）凌晨發表聲明，正式確認美伊停戰諒解備忘錄達成。

巴基斯坦總理謝里夫亦在社群媒體證實，正式簽署儀式將於週五（19 日）在瑞士舉行，並強調「雙方已宣布在所有戰線立即永久停止軍事行動，包括黎巴嫩戰線」。

協議分五階段推進 核問題留待後續

伊朗外交部副部長加里巴巴迪表示，「伊斯蘭堡諒解備忘錄」文本已最終敲定。他指出，協議自當日起將立即產生兩項效果：

一是在所有戰線永久停止戰爭，包括黎巴嫩；

二是美國解除對伊朗實施的海上封鎖。

至於伊朗方面的承諾，則須待 19 日正式簽署後方才生效。

加里巴巴迪還表示，在停火生效、美國解除海上封鎖，以及伊朗凍結資產開始解凍之後，雙方將進入為期 60 天的談判期，以磋商最終協議內容。

他警告稱，若「對方違約」，伊朗將採取相應行動，並強調伊朗武裝部隊「始終處於高度戒備狀態」。同時他也指出，伊朗民眾將能看到相關成果與承諾的落實情況，並稱「我們取得的成果遠大於我們所作出的承諾」。

根據伊朗《法爾斯通訊社》，美國與伊朗的備忘錄框架涵蓋五個層面：

停止衝突與安全保障：雙方需全面停止針對伊朗與黎巴嫩的軍事行動，美方同時須提供相關安全保證，以避免戰事再次升溫或衝突重啟。 資產解凍與制裁暫緩：協議將啟動部分遭凍結的伊朗海外資產解凍程序，同時暫停部分經濟制裁措施，為後續恢復雙邊貿易及石油出口創造條件。 海運與貿易通道恢復：伊朗的海上航運活動將逐步恢復正常，商船通行限制將被放寬，以消除對國際運輸航線的既有限制與障礙。 核問題延後處理：核計畫議題不列入初期協議範圍，而是待美國履行前置條件後，再於後續階段進行專門談判。 全面解除制裁與戰後重建：最終階段將討論全面取消美國一級與二級制裁，並建立戰爭損失賠償與重建機制，這也是伊朗最核心的訴求之一。

《彭博》援引草案細節顯示，伊朗同意在最終協議達成前維持核現狀，包括不濃縮鈾、不擴大核設施，最終協議將在初步協議達成後 60 天內展開磋商。

伊朗談判團隊顧問穆罕默迪強調，核問題不屬於第一階段內容，須待美方兌現初步承諾後，核問題談判才會進入下一階段，與伊朗長期以來將停戰與核問題分開處理的一貫立場相符。

以色列空襲貝魯特幾乎破局 川普怒斥納坦雅胡

事實上，美伊協議進程一度出現波折。以色列軍隊於 14 日對貝魯特南郊發動空襲，時間節點恰在協議原定簽署前約一小時，造成至少 3 人死亡、6 人受傷。

根據中國《央視》報導，川普在接受以色列媒體採訪時公開表達憤怒，指責以色列總理納坦雅胡此舉「缺乏理智」，直言這一軍事行動直接干擾並延誤了協議進程。

川普描述接獲通報時的反應：「他們打電話告訴我，『先生，以色列正在空襲貝魯特。』我簡直不敢相信。這太糟糕了。」

根據《福斯新聞》，一名參與談判的外交官員表示，以色列此舉「顯然企圖破壞川普的協議，並將美國重新拖入戰爭」。對此，以色列高級官員否認相關指控，稱真主黨過去三天持續對以色列平民發動攻擊。

伊朗外交部亦發表聲明，強烈譴責以色列對貝魯特的空襲行動，並表示美國應對以色列的相關行動及其後果承擔直接責任。

能源市場即時反應 但全面恢復恐需數月

協議消息公布後，金融市場立即出現劇烈波動。標普 500 期貨上漲約 1%，WTI 原油期貨跌至每桶 81 美元附近。Jefferies 分析師 David Zervos 此前預估，一旦伊朗局勢獲得解決，油價將跌破每桶 60 美元，市場將重新定價降息預期。

然而，市場人士對能源航道的全面恢復普遍持審慎態度。分析人士認為，清除積壓、重建航運信心、降低保險市場風險，以及使地區生產出口恢復至危機前水準，可能需要數月乃至數季的時間。

《彭博》此前指出，衝突爆發前每天約有 140 艘船隻通過荷姆茲海峽，但目前通行量仍遠低於戰前。

彭博經濟防務研究負責人 Becca Wasser 警告，任何將最關鍵問題推後處理的條件式協議，都可能讓美伊雙方回到原點，「一個名義上的脆弱停火，隨時可能引爆新的暴力衝突」。