鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-13 22:00

投資人的政治傾向，可能正在悄悄蠶食其財富。美國最新研究顯示，由單一政黨成員組成的共同基金管理團隊，其投資績效普遍遜於由民主、共和兩黨成員共同組成的混合團隊，揭示政治同溫層在金融決策上付出的隱形代價。

根據《MarketWatch》報導，密西根大學消費者信心調查數據顯示，美國民眾對經濟前景的判斷，與其政治立場高度掛鉤。

‌



美國前總統拜登執政期間，民主黨支持者普遍看好經濟；但隨著美國總統川普於 2024 年 11 月勝選，其信心指數旋即急挫，共和黨支持者則呈現相反走勢。

弔詭的是，這種逆轉幾乎在選舉結果揭曉的隔天便已發生。但事實上，經濟的實際狀況不可能在一夜之間發生根本改變。

分析稱，這種「政治濾鏡」對現實的扭曲，正是影響投資決策的核心隱憂。

市場上目前存在數檔以政治主題為訴求的 ETF，包括：

Point Bridge GOP 股票 ETF(MAGA-US) ：該 ETF 投資於標普 500 指數中的 150 家公司，這些公司的員工及政治行動委員會被認為高度支持共和黨候選人。

Democratic Large Cap Core ETF(DEMZ-US) ：該基金僅納入超過 75% 的政治捐款流向民主黨相關組織及候選人的公司。

American Conservative Values ETF(ACVF-US) ：該基金「專為希望讓自身投資組合與保守派價值觀保持一致的投資人所設計」，並會根據一套以保守派價值觀為基礎的篩選機制，排除特定企業。

值得注意的是，從 2024 年 11 月美國總統大選後到 2026 年 5 月底為止，這三檔 ETF 的投資報酬率走勢大致同步，彼此之間並沒有明顯差異。

研究發現，跨黨派合作能帶來更好的投資績效。一項名為《政治極化的代價：COVID-19 期間共同基金經理人實證》（Costs of Political Polarization: Evidence from Mutual Fund Managers during COVID-19）的研究，就分析了三類主動式股票基金的表現。

其中，第一類基金的管理團隊成員全部為共和黨人；第二類則全部為民主黨人；第三類則由共和黨與民主黨成員共同組成。

研究結果顯示，平均而言，前兩類政治立場單一的基金表現，都不如第三類由不同政治立場成員共同管理的基金。

根據研究，之所以會有這種結果是因為政治背景較多元的管理團隊，在意識形態與認知層面上都更具彈性，因此能做出更優秀的投資決策。