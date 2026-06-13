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伊美核協議進入最後階段！巴基斯坦稱文本已敲定、川普政府：85%把握數日內簽署

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合外電

伊朗與美國之間的核談判正進入關鍵收尾階段。巴基斯坦總理夏巴茲（Shehbaz Sharif）12 日在社群媒體上表示，伊美雙方已就和平協議最終文本達成一致，巴基斯坦目前正與雙方密切合作，敲定後續步驟。與此同時，伊朗外長及美國政府高級官員也相繼釋出樂觀訊號，謅解備忘錄最快可能在數日內正式簽署。

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伊美核協議進入最後階段。(圖：Shutterstock)

根據中國《央視》報導，夏巴茲指出，在巴基斯坦持續積極斡旋之際，部分企圖破壞和平協議的勢力正不斷散布虛假訊息。


據悉，巴基斯坦副總理兼外交部長達爾（Ishaq Dar）已啟程前往瑞士日內瓦，繼續推進伊美之間的調解工作，主要任務包括就雙方可能達成的諒解進行協調溝通。

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）12 日表示，一旦伊美完成最後階段談判，諒解備忘錄將立即簽署並公布。他透露，第一階段將以遠端電子方式簽署，「可能在未來幾天內發生」。

伊朗外交部發言人巴加埃（Esmaeil Baghaei）同日也證實，目前雙方已在大多數議題上達成諒解，伊朗內部正對備忘錄文本進行最後匯整，相關決策機構的會議持續召開中。

阿拉格齊當晚出席電視節目時進一步披露備忘錄的主要內容，包括美國承諾不發動戰爭，也不使用威脅手段，雙方彼此尊重主權，互不干涉內政。

此外，阿拉格齊也表示協議規定在所有戰線停火，包括黎巴嫩境內戰線。阿拉格齊強調，「我們絕不會讓黎巴嫩孤立無援」。

不過，他也稱，伊方尚未就核問題作出任何實質性決定，但堅持若需處理現有高濃度濃縮鈾庫存，唯一可接受的方式是在伊朗境內進行「稀釋處理」，而非移往境外。

同時，荷姆茲海峽相關航運服務將收取費用。

美國官員：有 80% 至 85% 把握　以色列料支持協議

美國政府一名高級官員 12 日在電話吹風會上表示，美方對於在未來幾天內與伊朗簽署諒解備忘錄，抱有「80% 至 85%」的把握，並對以色列支持這項協議「有信心」。

據《CNN》及《CBS》等媒體報導，該官員表示：「我們雖然還沒完全抵達終點線，但已非常接近。」

他說，目前尚未確定簽署的具體地點與日期，但美國總統川普此前建議在歐洲國家簽署，此選項仍在考慮之中。

就協議內容而言，該官員透露初步協議涵蓋以下要點：

  1. 重開荷姆茲海峽並解除美國對伊朗的海上封鎖；
  2. 伊朗承諾放棄核計畫，並允許美國取得其濃縮鈾；
  3. 建立核查機制，確保伊朗承諾獲得長期執行；
  4. 伊朗「承諾無限期不再獲取或研發核武器」。

然而，關於如何移除伊朗高濃度濃縮鈾庫存的技術細節，將留待備忘錄簽署後啟動的 60 天技術性談判中進一步磋商。

該官員同時表示，若伊朗切實履行協議義務，美方將放寬多年來對伊朗施加的大部分經濟制裁，使其得以重新融入國際經濟體系。

以色列強硬表態　不排除再度動武

就在伊美談判傳出樂觀消息的同一天，以色列方面也接連發出強硬警告。

以色列總理納坦雅胡 12 日發表聲明稱，只要他還擔任以色列總理，「伊朗就決不會擁有核武器」，並強調他在這一問題上與川普「立場完全一致」。

以色列總理辦公室 11 日證實，納坦雅胡已與川普通電話，並表示雖然以色列並非備忘錄簽署方，但支持川普承諾在最終協議中限制伊朗核計畫與飛彈能力。

值得注意的是，據美國媒體報導，川普 11 日宣布因伊美即將達成協議而取消原定對伊朗的軍事打擊時，事前並未知會納坦雅胡，令其「猝不及防」。

以色列國防部長卡茨同日也發表聲明，措辭更為強硬。他表示，以色列必須確保未來「有能力展開獨立行動，以阻止伊朗獲得核武器」，並透露他已與納坦雅胡共同指示以軍做好相應準備。

輿論普遍認為，此番言論暗示以色列不排除未來再度動武。

卡茨在聲明中表示，期望川普在推動伊美協議的同時，也能在伊朗飛彈計畫及其「恐怖主義代理人」問題上堅守原則。

聲明並強調，以色列不會從其在黎巴嫩、敘利亞及加薩地帶佔領的所謂「安全區」撤軍，並重申以色列的安全原則是同時應對「來自近處和遠處的威脅」，「而不是妥協和讓步」。


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