鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-14 08:00

蘋果與三星再度攜手，為即將登場的 MacBook Ultra 鋪路，最新傳出消息稱三星本月啟動第 8.6 代 OLED 面板的量產作業，專門供應給蘋果 14 英寸及 16 英寸的新一代筆電。

這項合作標誌著 MacBook 產品線的重大技術轉捩點。過去，高端 MacBook 長期依賴 Mini-LED 螢幕，受限於獨立背光模組的物理限制，在對比度與黑色純淨度上始終無法突破瓶頸。此次 MacBook Ultra 將全面升級為「雙層 OLED」面板，憑藉自發光特性徹底擺脫背光束縛。

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所謂雙層 OLED，是在單一像素內垂直堆疊兩層紅、綠、藍發光單位。這項結構帶來多項效能躍升。

首先，峰值亮度可達傳統單層 OLED 的 2 至 4 倍，輕鬆支援全屏 1000 尼特亮度及極致 HDR 效果。

其次，由於每層單位僅需承受一半電流，驅動功耗降低約 30%，大幅延長電池續航力。

此外，電流負荷減輕也有效緩解材料老化與熱積累，使面板壽命延長 4 到 5 倍，從根本上抑制了「螢幕過熱」疑慮。目前該技術已獲華為 Mate 80 RS 等旗艦產品採用。