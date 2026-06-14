鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-14 10:00

巴隆周刊 (Barron’s) 指出，長期而言，輝達 (NVDA-US) 股價可能因馬斯克旗 SpaceX(SPCX-US) 而受惠，原因是 SpaceX 的太空資料中心很可能得靠大量輝達晶片驅動。

SpaceX 周五 (12 日) 掛牌首日以每股 150 美元開出，終場收在 161.11 美元，較每股 135 美元的首次公開發行 (IPO) 價格大漲 19%。

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不過，輝達股價當天僅小漲 0.1% 至每股 205.15 美元。該股過去一個月來下跌約 9%，反映投資人對人工智慧 (AI) 晶片市場競爭加劇有所顧慮。

SpaceX 正透過旗下 xAI 部門大量採購輝達硬體設備，並計劃未來把資料中心部署至太空，而這些設施很可能採用輝達晶片驅動。

事實上，在地球上提供輝達晶片運算服務，已成為 SpaceX 的重要業務。

SpaceX 上周接連與 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 簽署雲端服務協議。根據協議，Google 每月將支付 9.2 億美元，以取得約 11 萬顆輝達圖形處理器 (GPU) 的運算能力。

另一方面，Anthropic 則每月支付 15 億美元，以使用約 32.5 萬顆輝達 GPU。

SpaceX 未來希望透過建設軌道資料中心，把這項業務規模進一步擴大，藉此突破地面資料中心面臨的土地與電力供應限制，這些問題已經漸漸阻礙傳統資料中心的發展。

不過，也有部分懷疑論者認為，太空資料中心未必能在經濟上具備可行性。

Global X 主題研究主管 Tejas Dessai 說：「SpaceX 已向美國聯邦通訊委員會 (FCC) 申請建立軌道資料中心星系網路，未來規模可能擴大至多達 100 萬顆衛星。這項機會目前仍高度投機性。」

他指出：「然而，Google 的 Project Suncatcher 分析顯示，如果到 2030 年代中期，將貨物送入低地球軌道的發射成本能從目前約每公斤 1500 美元降至 200 美元以下，那麼軌道運算的經濟效益將變得更具可行性。」

輝達執行長黃仁勳近期受訪時，對馬斯克打造太空資料中心的計畫持相對保留態度。被問及相關構想時，他提到真空環境下散熱系統面臨的挑戰，認為這是太空資料中心必須解決的重要問題。

不過，輝達今年 3 月仍宣布推出專為太空任務及未來軌道資料中心設計的運算模組。