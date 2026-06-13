美股

「永遠別跟馬斯克對賭」 SpaceX上市催生創投史最大獲利紀錄

鉅亨網編譯余曉惠

SpaceX(SPCX-US) 在透過史上最大規模的首次公開發行 (IPO) 成功募集 750 億美元之後，正式掛牌上市，而那些早在 20 多年前就對馬斯克建造火箭公司進行早期押注的投資人，有望靠精準眼光斬獲數百億美元的投資回報，並寫下創業投資 (VC) 史上規模最大的帳面獲利紀錄。

cover image of news article
「永遠別跟馬斯克對賭」 SpaceX上市催生創投史最大獲利紀錄 (圖:Shutterstock)

SpaceX 周五 (12 日) 終場上漲 19.2% 至每股 160.95 美元，市值衝破 2.1 兆美元。


在這一波財富狂歡中，最大的受益者包括資深選股大師羅恩 · 巴倫 (Ron Baron)、「女股神」伍德 (Cathie Wood) 旗下的方舟投資 (Ark Invest)，以及共同基金巨頭富達投資 (Fidelity Investments)。

同樣有機會成為大贏家的還包括 Founders Fund、紅杉資本 (Sequoia Capital) 與 Andreessen Horowitz 等頂尖創投機構，以及 D1 Capital Partners、Coatue Management 等避險基金。此外，特定的退休基金與大學捐贈基金也將共同分享這筆巨額財富。

知情人士透露，由馬斯克長期合作夥伴彼得 · 提爾 (Peter Thiel) 所領導的 Founders Fund，在過去近 20 年裡透過多輪融資共對 SpaceX 投資 6 億美元，目前持有約 3% 股份。光是以 SpaceX 每股 135 美元的 IPO 定價計算，這筆股權的價值已暴衝超過 500 億美元。

Founders Fund 普通合夥人 Trae Stephens 近期受訪時直言：「每個人從這次經驗中學到的核心教訓，就是永遠不要與馬斯克對賭——這純粹是個超級爛主意。」

Altra Venture Partners 管理合夥人 Jamie Melzer 也對此表示贊同，她指出：「一路走來只要是投資馬斯克的人，都將在這場 IPO 中賺得盆滿缽滿。」

而自 2019 年底開始支持 SpaceX 的紅杉資本，據知情人士透露持有該公司約 1.5% 的股權，在掛牌前夕價值已超過 200 億美元。紅杉資本先前對 SpaceX 總計投資約 20 億美元，包括在 2022 年馬斯克收購社群平台 X(前身為 Twitter) 時投入的 8 億美元。

無獨有偶，巴倫在 2017 年透過員工收購要約 (tender offers) 對 SpaceX 進行了首次投資，當時其估值還不到 220 億美元，從此之後，他連續參與了 27 輪的融資。

截至今年 3 月底，SpaceX 已占規模 104 億美元的巴倫合夥人基金 (Baron Partners Fund 高達 33% 的資產，並占巴倫資產基金 (Baron Asset Fund) 資產的 25.5%，成為該機構最關鍵的投資之一。

巴倫本周在與投資人的網路直播中說：「我們認為 SpaceX 將成為地球上規模最大、獲利能力最強的公司。」他透露，他的公司多年來累積的投資金額約 20 億美元，如今這筆持股價值已膨脹至約 120 億美元。

價值創造仍在早期階段

伍德旗下的 Ark Venture Fund(ARKVX-US) 也是 SpaceX 快速崛起的重大受益者。截至 3 月 31 日，這家火箭製造商占該基金淨資產的 11.4%，成為投資組合中的第一大持股。

伍德曾向 CNBC 表示，方舟認為 SpaceX 的定位遠遠不止於一家火箭發射服務商。她說：「透過星艦 (Starship)、星鏈 (Starlink) 以及對 AI 新創公司 xAI 的收購，我們相信 SpaceX 正在為更大規模的太空經濟，構建垂直整合的 AI 基礎設施。」

而在傳統資產管理機構中，沒有人比富達投資獲益更多，這家基金巨頭很早就透過前基金經理人 Gavin Baker 展開布局，他自 2015 年、SpaceX 估值僅約 100 億美元時就開始買進股票。

截至 3 月 31 日，SpaceX 已占規模 1770 億美元的富達 Contrafund4.7% 的資產，同時也占 1030 億美元富達藍籌股成長基金 (Fidelity Blue Chip Growth Fund) 的 3.3%，以及近 990 億美元富達成長公司基金 (Fidelity Growth Company Fund) 的 2.6%。

高難度押注抱回大獎

這種非凡的投資報酬率，反映的不只是公司的爆發性成長，更凸顯出取得投資入場券的「稀有價值」。

Rainmaker 證券共同創辦人兼執行董事 Greg Martin 說：「他們當時是在對馬斯克進行一場豪賭，而結果對他們來說簡直就是大獲全勝。一旦他們選擇相信馬斯克，長期的股權結構表 (cap table) 席位就變得極其稀有，因為他們的股權結構表管理得非常嚴格。」股權結構表指的是公司股權所有權的書面明細細目。

Martin 指出，與許多經常擴大股東基礎的創投支持企業不同，SpaceX 對能進場投資的對象維持極嚴格的控制。因此，早期鎖定席位的投資人，往往能獲得參與後期融資輪的特權機會，而這些機會是大多數機構投資人根本無法企及的。

這種特質成功把相對微不足道的早期投資，轉化為價值數十億美元的龐大部位。創投機構 Founders Fund 早在 2008 年就開始支持 SpaceX，而 Coatue 與 D1 等避險基金則是透過後期的私募輪取得部位。

知情人士透露，馬斯克長期合作夥伴彼得 · 提爾 (Peter Thiel) 所領導的 Founders Fund，在過去近 20 年裡透過多輪融資對 SpaceX 累計投資了 6 億美元，目前持有該公司約 3% 的股份。光是按照每股 135 美元的 IPO 定價計算，這筆股權的價值已暴衝超過 500 億美元。

另一創投巨頭 Andreessen Horowitz 據說也將從 SpaceX 抱回史上最高額的投資回報，該機構持有的 SpaceX 股份價值將超過 100 億美元。

Coatue 管理公司創辦人 Philippe Laffont 說：「我們的成功幾乎建立在去思考其他人做的、那些看起來不合邏輯的所有事情上，並且謝天謝地，透過實踐這些事情，我們就完成了大約 75% 的工作。」

退休基金與校產基金豐收

退休基金與大學捐贈基金也將從 SpaceX 的粉墨登場中獲取巨大收益，例如安大略省教師退休基金 (Ontario Teachers" Pension Plan) 於 2019 年透過當時新成立的科技投資部門，對 SpaceX 投資超過 2 億美元。

當時，該退休金管理機構將 SpaceX 形容為「極具吸引力的投資機會」，原因在於其「在發射領域擁有經證實的技術顛覆紀錄，且在衛星寬頻市場具備巨大的未來成長潛力」。

大學校產基金也是同樣情況，位於聖路易的華盛頓大學 (Washington University in St. Louis) 在近 10 年前對 SpaceX 投資約 5000 萬美元，據彭博報導，這項持股如今已占該大學約 170 億美元校產基金總額的 10% 以上。


文章標籤

SpaceX上市掛牌IPOVC創投創業投資風險投資報酬Founders Fund馬斯克選股大師女股神方舟投資富達投資紅杉資本校產基金退休基金SCPX估值

相關行情

台股首頁我要存股
Collaborative Investment Series Trust - The SPAC and New Issue ETF160.95+19.2%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty