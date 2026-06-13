鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-13 09:50

SpaceX(SPCX-US) 在透過史上最大規模的首次公開發行 (IPO) 成功募集 750 億美元之後，正式掛牌上市，而那些早在 20 多年前就對馬斯克建造火箭公司進行早期押注的投資人，有望靠精準眼光斬獲數百億美元的投資回報，並寫下創業投資 (VC) 史上規模最大的帳面獲利紀錄。

「永遠別跟馬斯克對賭」 SpaceX上市催生創投史最大獲利紀錄 (圖:Shutterstock)

SpaceX 周五 (12 日) 終場上漲 19.2% 至每股 160.95 美元，市值衝破 2.1 兆美元。

‌



在這一波財富狂歡中，最大的受益者包括資深選股大師羅恩 · 巴倫 (Ron Baron)、「女股神」伍德 (Cathie Wood) 旗下的方舟投資 (Ark Invest)，以及共同基金巨頭富達投資 (Fidelity Investments)。

同樣有機會成為大贏家的還包括 Founders Fund、紅杉資本 (Sequoia Capital) 與 Andreessen Horowitz 等頂尖創投機構，以及 D1 Capital Partners、Coatue Management 等避險基金。此外，特定的退休基金與大學捐贈基金也將共同分享這筆巨額財富。

知情人士透露，由馬斯克長期合作夥伴彼得 · 提爾 (Peter Thiel) 所領導的 Founders Fund，在過去近 20 年裡透過多輪融資共對 SpaceX 投資 6 億美元，目前持有約 3% 股份。光是以 SpaceX 每股 135 美元的 IPO 定價計算，這筆股權的價值已暴衝超過 500 億美元。

Founders Fund 普通合夥人 Trae Stephens 近期受訪時直言：「每個人從這次經驗中學到的核心教訓，就是永遠不要與馬斯克對賭——這純粹是個超級爛主意。」

Altra Venture Partners 管理合夥人 Jamie Melzer 也對此表示贊同，她指出：「一路走來只要是投資馬斯克的人，都將在這場 IPO 中賺得盆滿缽滿。」

而自 2019 年底開始支持 SpaceX 的紅杉資本，據知情人士透露持有該公司約 1.5% 的股權，在掛牌前夕價值已超過 200 億美元。紅杉資本先前對 SpaceX 總計投資約 20 億美元，包括在 2022 年馬斯克收購社群平台 X(前身為 Twitter) 時投入的 8 億美元。

無獨有偶，巴倫在 2017 年透過員工收購要約 (tender offers) 對 SpaceX 進行了首次投資，當時其估值還不到 220 億美元，從此之後，他連續參與了 27 輪的融資。

截至今年 3 月底，SpaceX 已占規模 104 億美元的巴倫合夥人基金 (Baron Partners Fund 高達 33% 的資產，並占巴倫資產基金 (Baron Asset Fund) 資產的 25.5%，成為該機構最關鍵的投資之一。

巴倫本周在與投資人的網路直播中說：「我們認為 SpaceX 將成為地球上規模最大、獲利能力最強的公司。」他透露，他的公司多年來累積的投資金額約 20 億美元，如今這筆持股價值已膨脹至約 120 億美元。

價值創造仍在早期階段

伍德旗下的 Ark Venture Fund(ARKVX-US) 也是 SpaceX 快速崛起的重大受益者。截至 3 月 31 日，這家火箭製造商占該基金淨資產的 11.4%，成為投資組合中的第一大持股。

伍德曾向 CNBC 表示，方舟認為 SpaceX 的定位遠遠不止於一家火箭發射服務商。她說：「透過星艦 (Starship)、星鏈 (Starlink) 以及對 AI 新創公司 xAI 的收購，我們相信 SpaceX 正在為更大規模的太空經濟，構建垂直整合的 AI 基礎設施。」

而在傳統資產管理機構中，沒有人比富達投資獲益更多，這家基金巨頭很早就透過前基金經理人 Gavin Baker 展開布局，他自 2015 年、SpaceX 估值僅約 100 億美元時就開始買進股票。

截至 3 月 31 日，SpaceX 已占規模 1770 億美元的富達 Contrafund4.7% 的資產，同時也占 1030 億美元富達藍籌股成長基金 (Fidelity Blue Chip Growth Fund) 的 3.3%，以及近 990 億美元富達成長公司基金 (Fidelity Growth Company Fund) 的 2.6%。

高難度押注抱回大獎

這種非凡的投資報酬率，反映的不只是公司的爆發性成長，更凸顯出取得投資入場券的「稀有價值」。

Rainmaker 證券共同創辦人兼執行董事 Greg Martin 說：「他們當時是在對馬斯克進行一場豪賭，而結果對他們來說簡直就是大獲全勝。一旦他們選擇相信馬斯克，長期的股權結構表 (cap table) 席位就變得極其稀有，因為他們的股權結構表管理得非常嚴格。」股權結構表指的是公司股權所有權的書面明細細目。

Martin 指出，與許多經常擴大股東基礎的創投支持企業不同，SpaceX 對能進場投資的對象維持極嚴格的控制。因此，早期鎖定席位的投資人，往往能獲得參與後期融資輪的特權機會，而這些機會是大多數機構投資人根本無法企及的。

這種特質成功把相對微不足道的早期投資，轉化為價值數十億美元的龐大部位。創投機構 Founders Fund 早在 2008 年就開始支持 SpaceX，而 Coatue 與 D1 等避險基金則是透過後期的私募輪取得部位。

知情人士透露，馬斯克長期合作夥伴彼得 · 提爾 (Peter Thiel) 所領導的 Founders Fund，在過去近 20 年裡透過多輪融資對 SpaceX 累計投資了 6 億美元，目前持有該公司約 3% 的股份。光是按照每股 135 美元的 IPO 定價計算，這筆股權的價值已暴衝超過 500 億美元。

另一創投巨頭 Andreessen Horowitz 據說也將從 SpaceX 抱回史上最高額的投資回報，該機構持有的 SpaceX 股份價值將超過 100 億美元。

Coatue 管理公司創辦人 Philippe Laffont 說：「我們的成功幾乎建立在去思考其他人做的、那些看起來不合邏輯的所有事情上，並且謝天謝地，透過實踐這些事情，我們就完成了大約 75% 的工作。」

退休基金與校產基金豐收

退休基金與大學捐贈基金也將從 SpaceX 的粉墨登場中獲取巨大收益，例如安大略省教師退休基金 (Ontario Teachers" Pension Plan) 於 2019 年透過當時新成立的科技投資部門，對 SpaceX 投資超過 2 億美元。

當時，該退休金管理機構將 SpaceX 形容為「極具吸引力的投資機會」，原因在於其「在發射領域擁有經證實的技術顛覆紀錄，且在衛星寬頻市場具備巨大的未來成長潛力」。