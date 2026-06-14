鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-14 12:20

美國股市今年出現顯著的風格輪動，股價低於帳面價值的「價值股」今年表現強勁，漲幅明顯超越「成長股」，顯示投資人愈來愈相信企業獲利成長將不再侷限於科技產業，而是有望擴散至更多產業領域。

根據《MarketWatch》報導，根據 FactSet，羅素 1000 價值指數今年截至週五（12 日）累計上漲 14.8%，遠優於羅素 1000 成長指數僅 2.7% 的漲幅。

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道瓊市場數據顯示，這使價值指數有望創下自 2022 年以來，上半年表現相對成長股最大幅度的領先紀錄。

分析師指出，價值股強勢表現的背後，是投資人對美國經濟韌性的信心持續增強。此外，5 月就業數據表現亮眼，也進一步為此論點提供支撐。

資產管理公司富蘭克林坦伯頓資深市場策略師 Chris Galipeau 表示，隨著企業獲利成長動能正逐漸從少數科技巨頭擴散至更廣泛的產業與企業，為價值股與其他先前被低估的市場板塊提供持續上漲的基礎，資金流向價值股及小型股等長期被忽視板塊的趨勢「絕非曇花一現」。

值得關注的是，衡量美國小型股表現的羅素 2000 指數，週五收盤創下歷史新高。

從追蹤大型及中型價值股的安碩羅素 1000 大型價值股 ETF(IWD-US) 持股結構來看，金融股為最大持倉類別。雖然資訊科技類股也是該 ETF 的第二大持股產業，但其科技股曝險程度遠低於安碩羅素 1000 成長股 ETF(IWF-US)。

相較之下，安碩羅素 1000 成長股 ETF(IWF-US) 的科技股比重高達約 52%，前十大持股幾乎清一色為大型科技企業，僅製藥廠禮來 (LLY-US) 為例外。

財富管理公司 Aspiriant 投資策略總監 Dave Grecsek 表示：「科技股的獲利成長依然強勁，但我們現在看到更廣泛的板塊都在參與其中，這正是我們對價值股回報感到樂觀的原因。」

他同時表示，該公司目前超配價值股，對美國小型股亦抱持積極態度。

富國銀行投資研究院全球市場策略師 Scott Wren 則指出，工業與公用事業板塊料將受惠於 AI 熱潮，該機構目前超配金融、科技、工業及公用事業。