鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-03 14:50

日本半導體巨頭鎧俠 (Kioxia Holdings) 周三 (3 日) 在東京股市中表現極為強勁，股價一度飆升至 83,140 日元的歷史新高，漲幅達 7.2%。這使得其市值一度突破 45 兆日元 (約 2,800 億美元)，短暫超越龍頭豐田汽車 (Toyota)，躍居日本國內市值第二大企業，僅次於軟銀集團。

這場驚人的漲勢主要受惠於全球生成式 AI 爆發帶動的需求。鎧俠自 2024 年 12 月上市以來，僅用不到 1 年半的時間，市值排名就從原本的第 169 位一躍進入前三強。鎧俠今年以來的股價漲幅超過 660%，成為全球表現最佳的半導體製造商。

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鎧俠最新發布的財報顯示，其 2026 年第一季 (1-3 月) 營收達到 1.0029 兆日元，年增 189%，營業利潤更激增 15 倍，創下 5,968 億日元的季度歷史新高。此外，鎧俠在 6 月 2 日的投資者會議上宣布了積極的股東回饋計畫，包含「遞進式派息政策」，最快將於本財年下半年開始支付股息，並釋出股票回購的可能性。

分析師指出，隨着軟銀與鎧俠相繼超越豐田，象徵著日本股市的主角正從傳統的「景氣敏感型」製造業轉向「AI 與半導體」引領的成長股。高盛近期將鎧俠目標價從 48,000 日元大幅上調至 93,000 日元，看好其利潤率在未來能維持在 80% 的高水準。