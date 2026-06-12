鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-12 12:40

SK 海力士清州園區今 (12) 日上午 9 時許再次發生火災事故，4 號大樓 M15X 二樓氣體室突發火災，火災由現場作業人員自行撲滅，事發後 M15 與 M15X 兩座工廠內約 3600 名員工立即全部撤離。截至目前，SK 海力士確認無人員傷亡，也未發現瓦斯外洩，相關部門正在核查確切起火原因及疏散人數。

SK 海力士方面表示，事故似乎發生在進行氣體相關作業期間，由於疏散員工尚未返崗，生產設備是否受到影響目前仍在核查中。

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韓媒《News 1》報導指出，這不是 SK 海力士清州工廠第一次出事。 6 月 1 日上午 10 時 32 分，同一園區 M15 與 M15X 工廠間連接區域六樓的氣體室發生火災，過程中部分氟氣體外洩，造成 6 人受傷，傷者已被送往公司醫院接受治療。當日事故同樣觸發約 3600 名員工的緊急疏散。

SK 海力士發言人當時說：「我們已立即完成全員疏散，火災已被撲滅，公司將配合相關部門調查原因，同時向主管機構進行申報。」

SK 海力士還指出，設備運作未出現異常，生產未受中斷，安全檢查完成後員工將返回工作崗位。