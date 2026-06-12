永誠資產管理處 2026-06-12 16:37

近兩年，無論是投資社團、財經節目，還是各種理財分享會，「槓桿」幾乎成為最熱門的關鍵字之一，有人分享房貸增貸投資 ETF，有人分享股票質押再加碼，也有人認為信貸利率不到 3%，只要買進年化報酬率更高的資產，中間的利差就是穩定獲利。於是開始出現許多看似合理的論點：

四貸同堂？五倍槓桿？這波牛市讓多少人忘了風險(圖:shutterstock)

房貸利率 2.5%，ETF 長期報酬率 8% 至 10%，為什麼不借？

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股票漲了可以質押再買，讓資產成長更快。

現在不開槓桿，以後只會越來越追不上通膨。

年輕就是最大的本錢，現在不借什麼時候借？

在市場持續上漲的背景下，這些說法聽起來都很有道理，但投資市場有一個殘酷的事實，風險從來不會在賺錢的時候出現，真正的風險，永遠是在市場開始下跌之後才會被看見。

槓桿之所以迷人 是因為它能放大成功的速度

如果你有 100 萬元資金，市場上漲 10%，你的獲利是 10 萬元，但如果你再借 100 萬元進場，總資金變成 200 萬元，同樣上漲 10%，獲利就變成 20 萬元，這也是許多人迷上槓桿的原因，因為它讓財富累積看起來快了兩倍，原本需要十年才能達成的目標，似乎七年就能完成，原本退休需要三千萬元，透過槓桿似乎兩千萬元就能創造相同效果，從數學角度來看，槓桿確實能提升資金效率。

問題在於，市場不是數學公式，市場是由情緒、景氣、利率、政治與各種無法預測的因素共同組成，當大家只看到獲利放大的那一面時，往往忽略虧損也會同步被放大。

多數人高估了自己的風險承受能力

市場上有一種很有趣的現象，當股市一路上漲時，每個人都覺得自己能承受風險，2020 年疫情後的大多頭，2023 年 AI 行情，2024、2025 年全球股市創高，許多人第一次體驗到投資賺錢的感覺，於是開始產生一個錯覺：「我好像很會投資。」但事實上很多人經歷的是順風市場，而不是自己的投資能力提升，真正的風險承受能力，不是在賺 20% 的時候測試出來的，而是在虧損 20%、30%、40% 的時候。你是否還能睡得著覺？你是否還願意繼續持有？你是否有能力繼續等待？

如果答案是否定的，那代表你的槓桿已經超過了你能承受的範圍。

市場下跌不可怕，現金流斷裂才可怕

很多人認為只要買的是好公司，長期一定會漲回來，這句話本身並沒有錯，但前提是你有足夠的時間等待，如果全部都是自己的資金，市場下跌 30%，你可以選擇繼續持有，甚至持續加碼。

但如果是借來的錢呢？每個月貸款照樣要繳，利息照樣要付，銀行不會因為市場不好就讓你延後還款，這時候如果剛好遇到，公司裁員、獎金減少、生病醫療支出增加、家庭負擔變重、景氣衰退收入下降，原本只是帳面虧損，很可能變成現實損失，因為你被迫在最低點賣出股票，這也是許多投資人失敗的原因，不是因為標的不好，而是沒有看到隱含的風險。

面對槓桿投資熱潮 投資人該怎麼做？

槓桿本身並不是問題，問題在於使用方式，就像刀子可以拿來料理食物，也可能造成傷害，關鍵不在工具本身，而在使用的人是否了解風險，如果真的想透過槓桿提高資金效率，可以先思考以下幾個原則

一、先建立安全網，再考慮槓桿

在投資之前，至少準備 6 至 12 個月的生活預備金，當市場出現劇烈波動、工作收入發生變化時，這筆資金能讓自己不需要被迫賣出股票，很多投資失敗並不是因為看錯方向，而是在等待市場回升之前，現金流就已經撐不住。

二、槓桿比例不要超過自己能承受的範圍

許多人看到別人開兩倍、三倍槓桿，就認為自己也應該如此操作，但投資沒有標準答案，適合別人的方式，不一定適合自己，如果市場下跌 30%，你的資產會剩多少？如果收入減少半年，你是否還能正常還款？在進場前先回答這些問題，比計算未來能賺多少更重要。

三、不要把所有資產都押在同一個方向

近年 AI 題材帶動股市大漲，讓許多人認為只要買對股票或 ETF 就能一路獲利，但市場永遠存在不確定性，與其把所有資金集中在單一市場或單一產業，不如透過資產配置分散風險，即使報酬率可能少一點，但能大幅提高長期存活率。

四、把借貸當作輔助工具，而非致富捷徑

真正成功的投資人，通常不是依靠高槓桿創造財富，而是透過長期紀律、持續投入以及複利效果慢慢累積，借貸可以提高資金效率，但不應成為投資的核心邏輯，如果一項投資必須依靠大量借款才能成立，那麼風險可能遠比想像中高。

五、優先提高收入，而不是一味提高槓桿

許多人研究如何多借 100 萬元投資，卻很少花時間思考如何讓自己的收入增加 100 萬元，事實上，職涯成長、專業能力提升、副業發展所帶來的報酬，往往比提高槓桿更穩定，也更可持續，當本金持續增加時，未來需要承擔的風險反而會下降。

市場永遠有機會 但本金只有一次

每一次多頭市場，都會讓人產生現在不進場就來不及的焦慮，但回頭看歷史，真正創造財富的人，往往不是槓桿開最大的人，而是能夠度過每次景氣循環、持續留在市場裡的人，市場永遠不缺機會，真正稀缺的是在風險來臨時，仍然保有資金與信心繼續參與市場的能力，因此與其思考如何把槓桿開到最大，不如先思考如何讓自己在最壞的情況下依然能夠生存，因為投資的第一原則，不是賺最多，而是不要被市場淘汰。

（撰文者：永誠資產管理處 財顧團隊）

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