永誠資產管理處 2026-07-31 16:38

費半見到標準的技術面反彈

AI硬體股強力反彈，後續反彈延續力建立在蘋果市值回吐(圖:shutterstock)

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費半的技術面表現相當標準，上圖標示出的 3 個圓圈，依序為

初次探測上升均線 (54MA)，因此必然有支撐 短期間內二次回測 54MA 大機率跌破，但會有反彈確認支撐轉壓力 54MA 往下一條 100MA 探測，而因為是初次探測，必然有支撐

目前以技術面來看快速下彎的 13MA、27MA 分階段震盪反彈都有機會觸及。

VIX 維持 20 以下，因為非 AI 股波動有限，S&P500 一直漲跌互見指數穩定

除了 VIX 之外，如果以單日的熱力圖，會發現過往一段時間，其實僅集中在 AI 股下跌，如果從 7/30 來看，這個費半強力反彈的交易日，當日熱力圖可以看到事實上有相當多類股板塊 / 都在反跌 (綠色)，以 S&P500 成分股而言，500 家也有 304 家下跌，甚至是跌多於漲的結構。代表先前特定針對漲多 AI 硬體股的槓桿估值去化，極短線也將集中於 AI 硬體股的短線快速反彈。

蘋果回吐市值，是資金下週持續轉進 AI 最為有利的劇本

只要並非 90%(上漲 / 下跌) 的交易日，大盤基本上都還是保持區間震盪的大架構，呈現資金蹺蹺板，因此本波 AI 硬體股跌深反彈的延續力就體現在，過去一段時間抗跌反漲，吸走 AI 硬體股資金的個股是否讓出資金，特別是蘋果

蘋果就是最適合當成 AI 硬體股資金吸血包的標的，7 月以來費半重挫 20.66% 蘋果則是逆勢上漲 15.23%，，其中考量到最消極發展 AI 的就是蘋果，在大手筆砸 AI 支出的 CSP 廠商波動的情況下，或多或少還是可能波及 AI 硬體股，因此蘋果的重挫與回檔，對費半、亞股會是最好的劇本。7/31 財報反應預計出現下跌的跳空缺口，回測上圖標示的前波壓力轉支撐頸線價位，若 315 元終場跌破，研判會有利於一部分動能投資與 7 月上旬的避險資金，回頭往 AI 股，挹注延續性的買盤動能。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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