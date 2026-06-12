鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-12 19:02

隨國際金價飆漲與台股創新高，期交所今 (12) 日表示將於 7 月上旬推動黃金類商品及非金電期貨契約小型化。美元黃金期貨、台幣黃金期貨及非金電期貨契約規模將全數縮小為 10 分之 1，黃金選擇權則縮小為 5 分之 1，藉此大幅降低單口交易金額與進出場門檻，提升投資人資金運用效率與避險彈度。

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本次美元黃金期貨及台幣黃金期貨契約規模將縮小為 10 分之 1，分別調整為 1 金衡制盎司及 1 台兩；非金電期貨亦縮小為 10 分之 1，調整為指數每點新台幣 10 元；黃金選擇權契約規模則縮小為 5 分之 1，調整為 1 台兩。

契約規模縮小後，單口交易金額將大幅降低。交易人可將原本大額部位，拆分為小單位操作，降低一次性進出場的時點風險，不僅能依市況保留部位調整彈性，更能提升資金運用效率。例如在地緣政治動盪導致國際金價大幅波動時，交易人可於金價急跌時分批調節部分部位，同時保留部分部位觀察後續是否出現反彈，而非僅能全數平倉。