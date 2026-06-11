鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-11 20:28

歐洲央行 (ECB) 周四 (11 日) 宣布，受中東戰爭引發的通膨壓力影響，將其三大關鍵利率上調 25 個基點，這是該行近三年來首次採取升息行動。自 2026 年 6 月 17 日起，主要再融資利率、存款便利利率及邊際貸款利率將分別調升至 2.40%、2.25% 及 2.65%。

ECB 理事會強調，此次升息旨在確保通膨在中期內能穩定在 2% 的目標水準，且此決策在多種衝突演變的情境下均具備穩健性。

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然而，最新的職員預測顯示，由於能源價格上漲正逐漸滲透至食品、商品與服務領域，2026 年與 2027 年的通膨預期分別上修至 3.0% 與 2.3%。2028 年的通膨則預計回落至 2.0%。

相較於通膨的上調，經濟增長預期則遭到下修。這反映了戰爭對大宗商品市場、實際收入及市場信心造成的顯著影響，預計 2026 年經濟增速僅為 0.8%，2027 年為 1.2%，2028 年則預計達到 1.5%。

此外，排除能源與食品的核心通膨在 2026 及 2027 年預計均為 2.5%，2028 年降至 2.2%。

展望未來，ECB 指出前景仍高度不確定，通膨仍面臨上行風險，而經濟增長則面臨下行壓力。