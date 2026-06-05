歐洲資管巨頭：亞洲科技股漲勢面臨Fed風險 但還不存在泡沫

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-05 11:20

歐洲最大資產管理公司東方匯理 (Amundi) 最新表示，由 AI 引領的亞洲股市漲勢仍有續航空間，除非美國利率預期發生劇烈變化，對支撐本輪行情的科技巨頭成衝擊。

(圖:shutterstock)

Amundi 全球新興市場策略主管 Alessia Berardi 說：「我們不認為存在泡沫。」

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她以三星電子、SK 海力士、台積電等台韓科技股屢創新高為例指出，市場對這些企業的獲利預期極高，但對照其獲利前景，當前估值仍屬合理，高股價與嚴苛的獲利門檻不太可能阻礙亞洲半導體及硬體供應鏈的上行趨勢。

數據顯示，南韓綜合股指 (Kospi) 今年迄今漲幅一度逼近 100%，今 (5) 日雖重挫近 7%，但 SK 海力士與三星電子等個股漲勢更為凌厲，帶動主要新興市場指數今年累漲 25%。

Berardi 還預估，到 2030 年，全球 AI 建設支出將達 5 兆美元，為硬體供應商提供廣闊的成長空間。

不過，未來漲勢能否延續，關鍵仍在於美國科技巨頭是否持續砸錢投入 AI。

Berardi 指出，這一切高度依賴聯準會 (Fed) 利率決策。

目前，交易員押注 Fed 下一步可能是升息以對抗頑強通膨，若美債殖利率持續飆升，將推高借貸成本並墊高投資門檻，恐對 AI 資本支出構成挑戰。