鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-08 16:18

歐洲央行 (ECB) 本周即將舉行的利率會議，隨著伊朗戰火引發的能源價格飆升，多數官員似乎傾向採取升息行動，但經濟學家警告，這可能重演歷史上的重大政策錯誤。

目前歐元區 21 個國家的通膨率已達到 3.2%，且仍有加速趨勢。除了能源與食品，核心通膨壓力也顯著升高，企業與家庭對通膨的預期也隨之走高。

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ECB 執行委員會成員 Isabel Schnabel 與希臘央行總裁 Yannis Stournaras 等官員均強調，央行不能再對能源衝擊「視而不見」，必須守住 2% 的通膨目標以維護大眾信任。前首席經濟學家 Peter Praet 也強調，央行在某個時點必須展現行動意願，將此次可能的升息視為「鳴槍示警」。

然而，反對聲音認為當前歐元區經濟極度脆弱，升息風險極高。TS Lombard 的 Davide Oneglia 指出，ECB 似乎「一心想證明信譽」，恐重蹈 2011 年在經濟衰退邊緣升息後又被迫迅速降息的覆轍。

回顧 2008 年與 2011 年，ECB 都曾因擔憂大宗商品價格而過早緊縮，最終在雷曼兄弟倒閉及歐債危機惡化下黯然撤回政策。分析師警告，若在缺乏二輪效應證據前就匆促行動，將造成不必要的緊縮壓力。

目前的數據顯示，歐元區經濟擴張正在減弱，尤其是法國，商業活動正以 2024 年以來最快的速度收縮。若排除愛爾蘭數據的異常變動，歐元區整體的成長極為微弱。在這種背景下，貝倫堡銀行 (Berenberg) 首席經濟學家 Holger Schmieding 認為，在「消費者痛苦」時期升息毫無必要，因為經濟疲軟本身就會消減通膨。

此外，ECB 的立場也與其他 G7 央行 (如美國聯準會) 出現分歧，後者多採取觀望態度以評估伊朗局勢的後續影響。

儘管爭議不斷，市場預期 ECB 今年仍可能進行兩次各 1 碼 (0.25 個百分點) 的「保險式升息」，這符合總裁拉加德 (Christine Lagarde) 所謂的「有節制的調整」。