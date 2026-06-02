鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-02 20:50

歐洲各國在經歷了 5 月破紀錄的熱浪後，近期短暫迎來了氣溫回降。倫敦在 5 月 25 日創下 34.8°C 的歷史紀錄後，預計本周五最高溫將降至 21°C；巴黎的氣溫也將在達到 34°C 的一周後降至 19.2°C。

然而，氣象預報指出這只是短暫的喘息，6 月份歐洲大部分地區的氣溫預計將高於正常水準，酷暑風險即將再度回歸。

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法國氣象局氣候學家 Matthieu Sorel 指出，雖然 5 月的極端高溫並非夏季條件的直接指標，但在氣候變遷的背景下，今年夏天極有可能再度出現如往年般的強烈熱浪。

氣象模型顯示，溫暖、乾燥且晴朗的天氣將從西班牙擴散至法國及中歐地區。雖然下一波熱浪初期的強度可能不及 5 月底，但這將為 6 月下旬更大範圍的高溫天氣奠定基礎。目前，熱浪的高風險區域主要集中在中歐、伊比利半島、北歐部分地區及南歐。

隨著天氣轉變，能源供應也面臨波動。本周多雲且有風的天氣提升了英國、德國、法國與西班牙的風力發電，但抑制了太陽能產出；然而，隨著下周陽光普照與高溫回升，這項趨勢將會反轉。

更嚴峻的是，乾旱與水資源風險已開始浮現。英格蘭與威爾斯剛經歷了史上最熱的春天，中歐地區已面臨水力發電蓄水不足的問題。此外，法國河川水位過低可能影響核電廠的冷卻效率，迫使營運商在 6 月下旬削減發電量。