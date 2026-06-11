鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-11 15:20

面對伊朗衝突引發的全球能源市場動盪，歐洲央行 (ECB) 正準備打響一場「預期保衛戰」。儘管歐元區經濟增長依舊疲軟，但市場普遍預期，為了防止通膨預期失控，歐洲央行將在今晚實施近 3 年來的首次升息。

目標存款利率料升至 2.25%

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受美國、以色列與伊朗衝突影響，關鍵石油運輸航道荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 持續關閉，導致能源價格再度抬頭。歐元區 5 月份通膨率已攀升至 3.2%，顯著高於歐洲央行 2% 的目標水準。市場目前已消化了升息 25 個基點的預期，屆時基準存款利率將由 2.0% 調升至 2.25%。

這也使歐洲央行成為繼伊朗衝突爆發後，全球首個採取升息行動的主要央行，領先於美國聯準會 (Fed) 與英國央行 (BoE)。

從「應對現狀」轉向「管理預期」

歐洲央行內部傾向將此次行動視為「預防性升息」。倫敦商學院教授 Richard Portes 指出，此次升息的核心目的在於信譽管理，若不及時行動，市場將認為歐洲央行願意任由通膨肆虐。瑞士 EFG 銀行首席經濟學家 Stefan Gerlach 也同意，目前升息的理由並非預期已經失控，而是為了防止未來失控。

為了強化升息的合理性，歐洲央行預計將同步調整其季度經濟預測：上調通膨預期並下調增長預期。新的預測可能顯示，通膨將在今年第四季度達到 4.2% 的峰值，而 2026 與 2027 年的物價壓力也將被上調。

經濟疲軟下的政策爭議

然而，在經濟基本面極度脆弱的背景下升息，引發了強烈的反對聲音。歐元區第一季 GDP 萎縮了 0.2%，勞動力市場與消費需求同樣表現低迷。