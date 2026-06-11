罕見！SK海力士今年Q1利潤創紀錄 主要一級設備商要求調高供貨單價3%-4%
鉅亨網編譯陳韋廷
受惠於 HBM 需求爆發，南韓記憶體大廠 SK 海力士繳出亮眼成績單，今年第一季營收 52.5 兆韓元，營業利潤衝破 37.6 兆韓元，營業利潤率逼近 72%，改寫單季歷史新高，但強勁獲利背後卻浮現成本壓力，主要一級設備供應商罕見集體要求調漲供貨單價 3% 至 4%。
對於多家供應鏈廠商提出漲價要求，SK 海力士已啟動審核程序，要求廠商提交具體調價依據。
業內人士指出，相較於原物料常見的價格波動，設備商集體漲價極為少見。由於設備價格通常由固定成本與技術價值構成，依照慣例後續採購應呈下行趨勢，此次異動凸顯供應鏈壓力驟增。
供應商 A 公司證實，今年價格是近五年來首次上調，協商過程順利。
分析人士認為，除記憶體晶片供不應求推升報價外，中東衝突推高油價及韓元走強，都是迫使合作廠商提價的現實因素。
面對漲價壓力，SK 海力士表示，將綜合評估匯率與供應鏈穩定性做出決策。外界解讀這也是響應南韓政府推動大廠與供應商「共生共榮」政策的體現。
目前，市場看好在超級景氣週期加持下，SK 海力士今年第二季營業利潤將持續攀升至 60 兆至 64 兆韓元區間。
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