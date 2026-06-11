鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-11 17:10

全球 AI 算力龍頭輝達最新一代 Grace Blackwell 架構晶片正面臨罕見的供不應求態勢，美國知名券商 Wedbush 資深分析師 Matt Bryson 在最新研報中指出，即便 AI 加速晶片周期已步入後期，旗下 GB300 與 B300 產品的庫存仍極度緊張，實際市場需求遠超華爾街模型預期。

Bryson 表示，按行業慣例，一款產品進入生命周期尾聲時供貨通常會趨於寬鬆，但輝達此次卻逆勢出現嚴重短缺。

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Bryson 在報告中寫道，「自 Ampere、Hopper 架構周期結束後，我們從未見過輝達加速晶片在後期仍出現貨源不足的情況」，並強調這釋放出全球 AI 基礎設施建設的擴張速度比原先想像更為迅猛的一個關鍵訊號。

供貨緊張的背後是供需兩端的結構性擠壓。Bryson 認為，HBM 與 DRAM 的產能瓶頸，仍是整個 AI 晶片行業的主要束縛，但相較於競爭對手、雲端運算服務商及設備製造商面臨到同等，甚至是更嚴峻的供應壓力，輝達早在周期前端便以大手筆鎖定未來數年的記憶體晶片貨源，使其在當前供應鏈格局中處於全行業最穩健的位置。

Wedbush 維持輝達「跑贏大盤」評等，股票目標價定為 330 美元。該券商指出，Blackwell 系列產品的火爆需求，正持續鞏固輝達在科技生態系中的統治力，當前供需失衡的有利局面短期內難以扭轉。

資本市場方面，輝達股價近期出現獲利了結賣壓，近一周下跌 6.57%、近一月跌 3.26%，表現弱於大盤，但若時間拉長，該股近六個月累計上漲 12.55%，年內漲幅 11.63%，雙雙顯著跑贏標普 500 指數同期的 7.89% 與 7.9%。

從估值視角觀察，輝達按非公認會計準則計算的預期本益比為 23.28 倍，較行業中值低近 8%；公認會計準則預期本益比 22.22 倍，較行業均值低逾 31%，顯示其相對合理的獲利消化能力。

不過，基於營收的股價營收比達 12.8 倍、動態股價營收比 12.9 倍，均較行業中值高出 260% 以上，反映華爾街對輝達高毛利與強勁獲利能力的溢價共識。

儘管短線震盪，華爾街整體依舊看多。目前分析師綜合目標價為 298.42 美元，較當前約 43% 的上漹空間，最高目標價看至 500 美元。

各大投行給予輝達最新目標價為美銀的 350 美元、Cantor Fitzgerald 給予 350 美元、高盛 285 美元、摩根士丹利 288 美元、瑞銀 280 美元及摩根大通 280 美元。