鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-11 19:20

德國慕尼黑地方法院近日做出裁決，判定 Google(GOOGL-US) 必須對其「AI 概覽」(AI Overviews) 功能生成的錯誤資訊承擔法律責任。此案起因於 Google 的 AI 概覽在搜尋結果中，錯誤地將兩家正當經營的慕尼黑出版商與詐騙、訂閱陷阱及「可疑商業行為」聯繫起來，法院隨即發布臨時禁令，禁止 Google 重覆這些不實指控。

法院在判決中明確區分了傳統搜尋引擎與 AI 生成內容的本質差異。判決指出，傳統搜尋結果僅是列出外部鏈結並引導用戶至第三方網頁，因此搜尋引擎通常享有法律保護盾，無需對內容承擔直接責任。然而，「AI 概覽」不僅是轉載，它會整合、評價多個來源資訊，並以 Google 「自己的話」與結構生成全新的實質性陳述，因此法院認定這些內容屬於 Google 的「自有言論」，而非中立的搜尋資訊。

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Google 在庭審中主張，使用者可透過點擊來源鏈結自行核實資訊真偽。但法院反駁，AI 概覽將其陳述呈現為「完整答案」，若法律認定其文本不可信、要求使用者逐條核驗所有來源鏈結，此功能的意義將徹底喪失。法院強調，即使連結存在，也無法豁免發布誤導性資訊的責任。

雖然此判決目前為初步裁定且 Google 仍可上訴，但它直指 AI 時代核心的法律責任歸屬問題。