艾司摩爾與工會達成協議 裁員規模將低於原計畫
鉅亨網編譯段智恆
荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾 (ASML-US) 裁員計畫出現調整。根據荷蘭工會周三 (10 日) 發布的聲明，在與艾司摩爾進行協商後，公司預計裁減的人數將少於原先規劃，部分員工則可能透過職務調整方式留任。
艾司摩爾發言人 Monique Mols 證實，公司已與工會就相關方案進行討論，並表示裁員措施目前預計將於 2027 年 5 月開始生效，較早前規劃的時程有所調整。
Mols 指出，公司將在本月底前通知受影響員工，說明其職位是否納入調整範圍。不過她強調，並非所有受影響職位都將面臨裁撤，部分員工可能改任公司內其他職務，以降低裁員規模。
Mols 表示：「我們希望盡可能減少被迫離開公司的員工人數。」
艾司摩爾是全球最大的先進晶片微影設備供應商，也是極紫外光 (EUV) 曝光機的主要製造商，在全球半導體供應鏈中占有關鍵地位。近年來，隨著晶片產業景氣波動及部分客戶延後投資計畫，半導體設備產業面臨需求調整壓力，不少業者也陸續推動成本控制措施。
目前艾司摩爾並未透露最新裁員規模，也未說明有多少職位將透過內部轉調方式保留。不過工會表示，經過協商後，公司裁員人數已較原先方案有所減少。
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