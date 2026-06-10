鉅亨網編譯段智恆 2026-06-11 03:00

艾司摩爾與工會達成協議 裁員規模將低於原計畫(圖：REUTERS/TPG)

艾司摩爾發言人 Monique Mols 證實，公司已與工會就相關方案進行討論，並表示裁員措施目前預計將於 2027 年 5 月開始生效，較早前規劃的時程有所調整。

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Mols 指出，公司將在本月底前通知受影響員工，說明其職位是否納入調整範圍。不過她強調，並非所有受影響職位都將面臨裁撤，部分員工可能改任公司內其他職務，以降低裁員規模。

Mols 表示：「我們希望盡可能減少被迫離開公司的員工人數。」

艾司摩爾是全球最大的先進晶片微影設備供應商，也是極紫外光 (EUV) 曝光機的主要製造商，在全球半導體供應鏈中占有關鍵地位。近年來，隨著晶片產業景氣波動及部分客戶延後投資計畫，半導體設備產業面臨需求調整壓力，不少業者也陸續推動成本控制措施。