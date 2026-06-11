鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-11 10:33

韓國股市狂熱上漲行情激發了當地投資者大舉押注，但這一熱潮正面臨資金上限的挑戰。韓國智庫資本市場研究院院長 Kim Sei-wan 11 日（周三）表示，韓國散戶的槓桿股票投資已經達到當地券商設定的上限。

韓國每家券商都有融資上限，並受到嚴格監管。目前各券商均已達到貸款上限，這代表散戶投資者很難從券商處借入更多資金來投資。

‌



據《路透社》報導，今年以來，韓國綜合股價指數（KOSPI）飆漲 83%，去年大漲 76%，成為人工智慧驅動的上漲行情中全球表現最佳的指數，並吸引大量散戶資金流入以三星電子和 SK 海力士為代表的晶片製造商股票。

目前韓國散戶今年來對 KOSPI 的投資額已經達到 79 兆韓元，約合 518 億美元。根據韓國金融投資協會的數據，截至 9 日，散戶投資者在 KOSPI 市場的借貸投資額衝到 29 兆韓元，破歷史紀錄，較 2025 年底激增 71%。

催動這波熱潮的部分原因在於韓國在 5 月底首次推出的單檔槓桿 ETF，追蹤了三星電子和 SK 海力士的股價表現，為投資者提供相當於股票每日收益兩倍的投資回報。當然，虧損同樣也將以兩倍量級放大。

韓國金融行業統計數據顯示，4 月 KOSPI 指數逼近歷史高峰時，韓國五大銀行的個人賬戶實際提取資金達到 39.79 兆韓元。到了 5 月底，這個數字攀升至 41.53 兆韓元。6 月五個交易日就新增了 1.42 兆韓元。金融業認為，這是散戶投資者借錢炒股的信號。

此外，這一數據還表現出逢低買入的性質。上月 15 日，KOSPI 盤中首次觸及 8,000 點後，出現短期大幅下跌，但當時韓國散戶紛紛湧入市場，大量使用槓桿買入股票。

業界人士指出，每當市場回調時，動用信貸額度補充資金的個人數量就大幅增加。

韓國央行指出，投資者應警惕市場低迷時期的波動加劇，尤其是一些後入市場的投資者因害怕錯過機會而依賴槓桿追漲。韓國央行還指出融資融券主要集中在晶片股領域。