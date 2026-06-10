鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-10 20:50

日本製鐵 (Nippon Steel) 在 2025 年 6 月完成對美國鋼鐵 (U.S. Steel) 價值約 2 兆日元的併購後，近期展開了一系列重大的戰略投資與財務布局。

根據日本製鐵美國子公司發布的「經濟影響分析」，公司計畫在未來 3 年內，對美國鋼鐵位於賓夕法尼亞州匹茲堡地區的「蒙谷工廠」(Mon Valley Works) 投資約 20 億至 25 億美元。

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這筆資金遠高於併購初期承諾的 10 億美元，重點項目包括升級 Edgar Thomson 工廠，以及更換 Irvin 工廠已屆退役年限的熱帶鋼軋機。這項現代化改造將使工廠能更好地供應汽車用鋼等高價值市場。

此項收購案曾面臨政治阻礙，美國總統川普最初基於國家安全考量表示反對，但在 2025 年 1 月重返白宮後改變了立場。在日本製鐵承諾巨額投資並授予美國政府擁有重大決策否決權的「黃金股」後，交易最終獲得批准。

在財務面，日本製鐵於近期完成了總額達 900 億日元的公募債 (普通公司債) 發行，這是收購美鋼後的首次融資。由於收購帶來的財務壓力與風險，其中的 10 年期債券利率定為 3.202%，創下公司自 1993 年以來、近 30 年來的最高紀錄，其利差 54 個基點也是 1998 年以來的最高點。

分析指出，日本企業在進行大型海外收購時常面臨「利差困境」，即因財務風險增加而必須支付更高的利息