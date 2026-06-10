今夜美國CPI「喜憂參半」？整體通膨或破4創三年新高、核心通膨或顯著低於預期

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-10 15:30

台灣時間今日（10 日）晚間 8 時 30 分，美國勞工統計局將正式公布 5 月消費者物價指數（CPI）數據。這也是聯準會（Fed）新任主席華許（Kevin Warsh）下週召開政策利率會議前，市場最為關注的關鍵通膨數字。

美國整體通膨或破4創三年新高、核心通膨或顯著低於預期。(圖：Shutterstock)

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就年增幅而言，四家機構對 5 月整體 CPI 的預測集中於 4.17% 至 4.3% 之間，均高於 4 月的 3.81%。

其中德銀預測 4.27%、摩根士丹利預測 4.3%，若成真，將是 2023 年 4 月以來的最高水準。

反觀核心 CPI，剔除食品與能源後，四家機構預測與前期相比僅約 0.17% 至 0.22%，顯著低於市場主流預期的 0.27% 至 0.30%。

分析指出，拉高整體通膨的最大推手，是能源價格的急速攀升。

伊朗戰爭使美國零售汽油價格大幅上揚，帶動能源商品月漲幅達 6% 至 7%，整體能源大類月漲幅接近 4%。此效應直接將整體 CPI 年比從 4 月的 3.81% 推高至 5 月的 4.17% 到 4.3%。

德銀估算，5 月能源通膨年增可能逼近 24%，而今年 2 月時這項數字僅為 0.5%。

汽油價格自 5 月下旬高點回落後已下跌約每加侖 40 美分。瑞銀預估，這將推動 6 月整體 CPI 月增率可能下滑約 0.13%、年增率回落至約 3.81%，意味著 5 月可能成為本輪通膨升勢的頂峰。

核心溫和：住房與車險同步降溫

核心通膨之所以可能低於預期，關鍵在於佔 CPI 比重約 35% 的住房項目出現明顯放緩。

高盛與瑞銀預估，5 月業主等價租金（OER）及主要住所租金月增率約落在 0.22% 至 0.23%，較 4 月的 0.53% 與 0.55% 明顯放緩。

德銀亦指出，住房通膨維持溫和走勢，是壓抑核心 CPI 的重要因素之一。由於住房在美國 CPI 中權重約達三成以上，OER 即便僅從接近 0.5% 的增幅回落至 0.2% 左右，也足以對整體核心通膨形成明顯下行拉力。

除了住房之外，車險價格同樣出現降溫訊號。高盛預估 5 月汽車保險價格將月減 0.1%，其內部模型亦顯示保費走勢對車險 CPI 構成下行壓力；德銀則認為該項目仍將維持偏弱表現。

二手車與新車價格則未見明顯上行風險。高盛預測二手車價格持平、新車小幅上漲 0.1%；瑞銀則預估二手車與新車分別下跌 0.26% 與 0.10%。

整體而言，過去數年經常推動美國核心通膨波動的三大關鍵項目，包括住房、車險與二手車，在 5 月均未釋出明顯通膨壓力，代表核心 CPI 走弱並非單一因素造成，而是多個主要構成項目同步降溫的結果。

仍有上行壓力：機票、IT 商品與部分服務

需要注意的是，核心通膨整體溫和，但並非全面降溫。

分析指出，機票仍是其中一個上行項，高盛預計 5 月漲幅達 2%，瑞銀預計上漲約 1.34%，主因航空燃油成本高企持續向票價傳導。

商品方面，瑞銀預估，5 月核心商品價格月增率約為 0.08%，高於 4 月的 0.03%，但仍低於 3 月的 0.11%。

該行認為，關稅政策對核心商品價格的推升效應雖然可能已經接近尾聲，但先前累積的成本壓力仍在持續傳導，預料未來數月核心商品價格仍將維持溫和上漲趨勢。

德銀則指出，進口價格數據顯示 IT 商品的價格動能依舊穩健，其中全球記憶體晶片價格維持高檔是主要支撐因素之一。

此外，服飾生產者物價指數（PPI）反映服裝類商品的通膨壓力尚未明顯消退。不過，由於相關進口價格表現相對疲弱，服裝價格對消費者物價的推升力道可能較前幾個月有所減弱。

至於服務類通膨，情況則相對複雜。瑞銀將 5 月非住房核心服務價格月增率預測由 0.17% 上調至 0.21%。

該行分析指出，根據標普全球調查，5 月調漲售價的美國消費服務企業比例進一步攀升，創下 2009 年以來、排除疫情期間特殊波動後的次高紀錄。

今晚難解讀的 CPI

分析稱，儘管 5 月整體 CPI 年增率可能重返 4% 以上，但市場關注的焦點不僅在於最終數字，更在於通膨背後的結構變化。

若整體 CPI 主要來自能源與汽油價格飆升，投資人可能會進一步觀察近期油價回落是否意味著相關壓力只是短期現象。

相反地，若核心 CPI 增幅明顯低於預期，市場則將深入檢視降溫來源，判斷究竟是住房成本持續放緩，還是受到季節性因素等短期效應影響。

不過，若機票、科技產品以及非住房服務價格仍維持強勢，則可能削弱核心通膨降溫所釋放的正面訊號。

換句話說，這份 CPI 報告可能同時呈現兩種截然不同的訊息：

整體通膨率有機會再次站上 4%，甚至寫下 2023 年 4 月以來新高；

核心通膨月增率卻可能僅約 0.2%，低於市場普遍預期。

也因此，本次數據對市場而言格外難以解讀。能源價格飆升推高整體通膨，但住房與車險成本降溫又壓抑核心通膨，使得表面上看似火熱的通膨數據，實際上未必代表價格壓力全面升溫。

市場目前已部分反映高於預期的通膨風險。利率互換價格顯示，投資人預估 5 月整體 CPI 年增率約為 4.27% 至 4.28%，高於彭博調查中值的 4.2%。

摩根士丹利策略師 Molly Nickolin 指出，通膨互換市場過去在預測 CPI 方向上具有不錯的參考價值。在最近 12 次 CPI 公布前，相關定價有 9 次成功預示通膨年增率的變化方向。

依據目前市場定價推算，投資人實際上正押注通膨數據較經濟學家預期高出約 0.48 個標準差。

根據歷史數據分析，若通膨結果出現類似幅度的上行意外，美元指數通常會在數據公布後一小時內上漲約 0.14%。而在主要已開發國家貨幣中，瑞典克朗往往是美元走強行情下的最大受害者，在通膨數據利多美元的交易日中平均跌幅居 G10 貨幣之首。

前景：油價走勢是最大變數

展望未來，美國核心通膨能否持續降溫，很大程度上仍取決於能源價格的變化。市場目前普遍預期，未來幾個月核心 CPI 月增率將維持在約 0.2% 的溫和區間。

不過，若中東地緣政治風險持續升溫，導致油價長時間維持高檔或回落速度不如預期，通膨再度升溫的風險恐將增加。

分析人士指出，高油價除了直接推升能源成本外，還可能透過航空票價、物流運輸及其他相關服務價格逐步向下游傳導，進一步對核心通膨形成支撐。