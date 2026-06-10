鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-10 18:00

聖嬰現象 (El Niño) 正在赤道太平洋形成，世界氣象組織 (WMO) 指出有 80% 的機率在 6 月至 8 月間發展，且多項模型預測這將是一場中度至強烈的事件。

太平洋聖嬰現象強勢回歸 WMO警告今夏發展機率高達80%(圖:shutterstock)

這項自然氣候現象約每 2 至 5 年發生一次，其核心特徵在於熱帶太平洋海溫與風向的異常變化。在正常情況下，太平洋西側 (如印尼與菲律賓) 海溫較高，東側 (近厄瓜多與秘魯) 較冷，信風由東向西吹；然而聖嬰現象發生時，風力會減弱甚至反向，導致東太平洋海溫異常升高，西太平洋則轉冷。

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這種現象透過所謂的「遠距相關」(teleconnection) 影響全球氣候，其作用機制如同鍋中沸騰的水，熱能透過大氣對流上升至對流層頂，再向南北傳輸至數千公里外的地區。

目前的觀測數據令人擔憂，中東熱帶太平洋的部分深層海溫已高出平均值 6°C 以上，這種深層暖水往往會進一步推升表層海溫，為強烈的聖嬰現象提供充足動力。

聖嬰現象對全球的影響既深且廣。在降雨與氣溫方面，東南亞、澳洲、印度與中國通常會出現較乾燥且炎熱的天氣，並可能引發印尼與澳洲的乾旱與野火。相反地，南美洲南部、美國南部則可能迎來較多降雨，甚至在厄瓜多與秘魯造成嚴重洪災。

此外，雖然聖嬰現象通常會增加東太平洋的颶風數量，但由於會增加大氣風切變，反而可能減少大西洋颶風的生成。

聖嬰現象也會嚴重衝擊全球經濟與農業。日本氣象廳 (JMA) 警告，若太平洋海溫比正常水準高出 2°C 以上，即被稱為「超級聖嬰」(Super El Niño)，本次事件預計在年底達到巔峰並持續至 12 月以後。歷史上強烈的聖嬰事件曾造成全球數兆美元的經濟損失，並導致棕櫚油、咖啡、穀物等關鍵作物減產。