美股週二大跌誰表現最好？光通訊、晶片股重挫：解析背後關鍵個股

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-10 11:40

週二（9 日）美股盤中，人工智慧（AI）題材帶動的反彈行情迅速退潮，晶片相關類股在短暫走高後集體翻黑。

週二晶片相關類股在短暫走高後集體翻黑。(圖：REUTERS/TPG)

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快閃記憶體廠商 SanDisk (SNDKV-US) 小漲 0.3%，威騰電子 (WDC-US) 跌 1.8%，高通 (QCOM-US) 則下跌 5.7%。

輝達 (NVDA-US) 微跌 0.2%，稍早蘋果宣布旗下 AI 改造計畫將至少部分採用輝達的繪圖處理器（GPU）。

與此同時，華爾街對蘋果 (AAPL-US) AI 布局反應冷淡，蘋果股價下跌 3.6%。蘋果週一在全球開發者大會（WWDC）發表 Apple Intelligence 新功能前，股價原本持續走揚，但發布後旋即受挫。

KeyBanc 分析師 Brandon Nispel 指出，目前看不到蘋果 AI 明確的商業化路徑，且 Siri 的表現仍不及其他大型語言模型。

英特爾 (INTC-US) 收跌 2.1%，前一日曾大漲 11%。週一盤後，英特爾宣布擴大與生產加速晶片設計流程軟硬體公司 Cadence 設計系統 (CDNS-US) 的合作協議。

數位基礎設施與雲端服務公司 Applied Digital (APLD-US) 逆勢上漲 2.4%。該公司宣布，一家未具名的大型雲端服務供應商與其簽署 15 年租約，承租一座全新的 AI 園區。

此筆合約將為 Applied Digital 帶來 52 億美元的保證收入，若計入續約選擇權，30 年總金額上看 127 億美元。

其他個股動態

數位體育娛樂與博彩公司 DraftKings(DKNG-US) 股價勁揚 11%。該公司在監管文件中表示，旗下 DraftKings Predictions 平台的年化消費者交易量較 2026 年 4 月成長 24%，達到 13 億美元；年化總交易量則月增 34%，達 31 億美元。

癌症藥物開發公司 Nuvalent (NUVL-US) 股價飆升 39%。此前葛蘭素史克公司 (GSK-US) 同意以 106 億美元收購 Nuvalent。

食品公司 United Natural Foods (UNFI-US) 股價下跌 10%。該公司第三季獲利大致符合華爾街預期，同時也下修了全年獲利預測區間。

韋爾度假村 (MTN-US) 股價下跌 4.3%。公司表示，即將到來的北美冬季滑雪季通行證銷售下滑，並因此調降全年財測。