美股週二大跌誰表現最好？光通訊、晶片股重挫：解析背後關鍵個股
鉅亨網編譯莊閔棻
週二（9 日）美股盤中，人工智慧（AI）題材帶動的反彈行情迅速退潮，晶片相關類股在短暫走高後集體翻黑。
根據《巴隆周刊》報導，光通訊概念股跌幅最為慘烈，Coherent(COHR-US) 與 Lumentum(LITE-US) 分別重挫 11% 與 8.2%，高居標普 500 指數跌幅榜前列。美超微 (SMCI-US) 同步下挫 7.6%。
記憶體大廠美光科技 (MU-US) 盤中一度走高，終場仍下跌 1.4%，收報 935.89 美元。瑞銀（UBS）週一（8 日）發表研究報告，指出此波記憶體晶片股的賣壓是進場「買點」，維持美光「買入」評級，目標價 1,625 美元。
晶片設計商邁威爾科技 (MRVL-US) 下滑 7.6%，此前一個交易日甫因宣布即將納入標普 500 指數成分股而大漲 9.6%，漲幅幾乎拱手吐回。
快閃記憶體廠商 SanDisk (SNDKV-US) 小漲 0.3%，威騰電子 (WDC-US) 跌 1.8%，高通 (QCOM-US) 則下跌 5.7%。
輝達 (NVDA-US) 微跌 0.2%，稍早蘋果宣布旗下 AI 改造計畫將至少部分採用輝達的繪圖處理器（GPU）。
與此同時，華爾街對蘋果 (AAPL-US) AI 布局反應冷淡，蘋果股價下跌 3.6%。蘋果週一在全球開發者大會（WWDC）發表 Apple Intelligence 新功能前，股價原本持續走揚，但發布後旋即受挫。
KeyBanc 分析師 Brandon Nispel 指出，目前看不到蘋果 AI 明確的商業化路徑，且 Siri 的表現仍不及其他大型語言模型。
英特爾 (INTC-US) 收跌 2.1%，前一日曾大漲 11%。週一盤後，英特爾宣布擴大與生產加速晶片設計流程軟硬體公司 Cadence 設計系統 (CDNS-US) 的合作協議。
數位基礎設施與雲端服務公司 Applied Digital (APLD-US) 逆勢上漲 2.4%。該公司宣布，一家未具名的大型雲端服務供應商與其簽署 15 年租約，承租一座全新的 AI 園區。
此筆合約將為 Applied Digital 帶來 52 億美元的保證收入，若計入續約選擇權，30 年總金額上看 127 億美元。
其他個股動態
包裝食品製造商斯馬克 (SJM-US) 股價上漲 10%，成為標普 500 指數表現最佳個股。斯馬克公布的季度獲利優於市場預期，不過公司預估未來一年銷售額將下滑。
數位體育娛樂與博彩公司 DraftKings(DKNG-US) 股價勁揚 11%。該公司在監管文件中表示，旗下 DraftKings Predictions 平台的年化消費者交易量較 2026 年 4 月成長 24%，達到 13 億美元；年化總交易量則月增 34%，達 31 億美元。
癌症藥物開發公司 Nuvalent (NUVL-US) 股價飆升 39%。此前葛蘭素史克公司 (GSK-US) 同意以 106 億美元收購 Nuvalent。
食品公司 United Natural Foods (UNFI-US) 股價下跌 10%。該公司第三季獲利大致符合華爾街預期，同時也下修了全年獲利預測區間。
韋爾度假村 (MTN-US) 股價下跌 4.3%。公司表示，即將到來的北美冬季滑雪季通行證銷售下滑，並因此調降全年財測。
軟體供應商 SailPoint, Inc.(SAIL-US) 股價下跌 11%。儘管該公司第一財季調整後每股盈餘優於分析師預期，但投資人似乎更關注其年度經常性收入增速放緩的問題，而這也是近期許多軟體公司財報中普遍出現的現象。
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