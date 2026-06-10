鉅亨網新聞中心 2026-06-10 13:23

高盛 One-Delta 交易台負責人 Rich Privorotsky 指出，AI 市場已正式從追求技術突破的「能力競賽」，轉向考驗實質獲利能力的「變現之爭」，估值邏輯的裂縫正逐漸浮現。

隨著全球人工智慧（AI）投資規模攀升至近兆美元的歷史高點，市場對於這場科技資本狂潮的敘事邏輯，正經歷一場關鍵的轉變。

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目前，AI 領域的年化資本開支規模極為驚人，其所隱含的投資回報門檻已遠超歷史上任何技術週期。

儘管相關支出創造了龐大的經濟外溢效應，但企業若無法將技術應用成功轉換為量化收益，其投資熱情恐將退燒。

特別是隨著開源模型與本地推理方案的快速普及，AI 的應用成本結構正面臨劇烈壓縮，當企業普遍預期未來 AI 成本將大幅降低時，推遲當前的投資支出，已成為理性的商業選擇，而這正是現有高估值倍數所面臨的最大隱憂。

與此同時，市場結構性的脆弱性也不容忽視。Privorotsky 強調，全球半導體及硬體相關股票目前總計有約 1,000 億美元的槓桿資金敞口，且吸引了大量散戶積極參與。

這形成了一種「凸性雙刃劍」格局，雖在情緒樂觀時能助長行情，但一旦市場風向反轉，極可能引發劇烈的去槓桿連鎖反應，加劇波動風險。