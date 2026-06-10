美股會被天量IPO會壓崩？德銀反駁：IPO高峰期市場往往「表現強勁」

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-10 11:20

美股即將迎來 OpenAI、SpaceX、Anthropic 等超大型企業上市潮，引發市場擔憂這波「天量供給」會不會導致市場「大抽血」把美股壓垮。然而，德意志銀行策略師系統回顧歷史數據後指出，新股供給壓垮市場的邏輯並不成立。

德銀：IPO高峰期市場往往「表現強勁」。(圖：Shutterstock)

美國 IPO 市場正迎來一輪密集的大規模發行潮，包括 OpenAI、SpaceX、Anthropic 將相繼上市，引發市場擔憂這些股票會大舉抽走市場資金，進而壓垮美股。

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然而，德銀策略師 Binky Chadha 等人近日對此給出了明確回應。他們系統梳理過去數十年多輪股票發行週期的歷史數據，結合學術文獻與實證研究後得出結論稱，股票發行浪潮通常與股市強勁表現同步出現，而非引發市場下跌。

美國股票發行規模自 2023 年初便持續攀升，季度發行量從低點約 300 億美元，升至目前約 1,200 億美元。

未來數月，SpaceX 、OpenAI 等多家備受矚目的超大型企業預計相繼上市，單筆融資規模可能高達數百億美元。

然而，若放眼整體市場，即便是規模最大的預期 IPO，也僅佔標普 500 總市值的 0.1% 出頭。

德銀策略師 Jim Reid 指出，此一擔憂是他目前從客戶端聽到最多的問題之一，但歷史上這種憂慮往往是「錯位的」。

分析稱，投資人直覺認為，新股上市需要資金，買家為籌措資金必須賣出舊股，進而壓低整體市場。這個推論聽來合理，但數據並不支持。

數據顯示，過去三十年，多輪股票發行高峰期間，美股的中位數報酬率表現如下：3 個月約 8%、12 個月超過 20%。

原因其實直截了當。企業選擇上市，本身就是因為市場需求旺盛、盈利動能良好、投資人風險偏好高漲。換言之，是強勁的市場催生了 IPO，而不是 IPO 壓垮了市場。

學術研究確實發現，發行浪潮最終會伴隨報酬走弱，但關鍵在於這個「最終」往往要等很久，而在此之前，市場通常已大幅上漲。

唯一的例外發生在 2008 至 2009 年金融危機期間，當時的股票發行屬於被迫性質，背景是系統性危機，性質截然不同。

從供需框架來看，大型 IPO 在孤立情境下確實可能對市場造成約 1% 的拖累，密集發行也可能引發短期波動，但這樣的擾動幅度並不罕見。

德銀指出，每隔一至兩個月，美股便會因各種因素出現 3% 以上的回調，IPO 供給不過是眾多因素之一。

更重要的是，當前市場需求面極為強勁：資金持續流入、企業盈利穩健成長、整體股票倉位仍處相對溫和水準、回購活動活躍，居民資產負債表也有充足空間消化新增供給。

Chadha 給出的核心判斷是：「強勁的需求，而非過剩的供給，才可能是這輪 IPO 浪潮的決定性特徵。」

德銀直言描述當前市場狀態指出：「感覺現在還是 1999 年，而不是 2000 年。」

言下之意是，派對尚未結束，但也要清楚派對終究會散場。發行浪潮之後報酬將走弱，只是時間點難以判斷，而在那之前，市場往往還有一段強勢行情。