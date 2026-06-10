鉅亨網編輯林羿君 2026-06-10 08:59

AI股是洗盤還轉空？標普500重演關稅暴風式震盪 CPI數據前資金大逃殺。(圖:shutterstock)

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根據彭博彙整數據，標普 500 指數周二盤中自低點至高點反彈幅度達 3.4%，創下自 2025 年 4 月川普政府暫停對數十個國家實施大規模額外關稅以來，第二大單日盤中反轉幅度。

近期市場劇烈波動讓選擇權交易員神經緊繃，擔憂未來幾天可能出現更大震盪，而周三即將公布的美國消費者物價指數（CPI）將成為首個重要考驗。

在最新一波賣壓後，市場開始質疑 AI 概念股究竟將展開新一輪跌勢，還是僅是高估值大型科技股的一次洗盤整理。

財富管理公司 Sanctuary Wealth 首席投資策略師 Mary Ann Bartels 表示，公司一直建議客戶逢低布局科技股，但週二市場走勢令人眼花撩亂。

Mary Ann Bartels 直言：「我整天都感到頭昏腦脹。當那斯達克 100 指數一度重挫 4% 時，我甚至搞不懂原因。是大漲後的去槓桿效應？中東緊張局勢？升息恐懼？通膨擔憂？還是以上皆是？沒人真正知道。」

在川普總統指責伊朗擊落一架美國軍用直升機並暗示美國必須採取回應後，午盤賣壓進一步加劇。展望週三，經濟學家預測 5 月消費者物價指數（CPI）年增率將達 4.2%，高於 4 月的 3.8%。

反映市場廣度的標普 500 等權重指數週二反而上漲 0.8%，顯示晶片股之外的市場仍具韌性。資訊科技類股成為週二表現最差的族群之一，所謂「科技 7 雄」（Magnificent Seven）整體下跌 1.3%，以微軟 (MSFT-US) 、特斯拉 (TSLA-US) 和蘋果 (AAPL-US) 的跌幅最為顯著。

當天標普 500 指數 11 大類股中有 9 個收紅，以防禦型產業領漲。科技與能源類股是唯二收黑的族群。不動產類股上漲 2.1%，醫療保健上漲 1.3%，公用事業上漲 1.1%。

這些產業通常具備估值較低、股息收益穩健的特性。由連續 25 年以上提高股利配發的企業組成的標普 500 股利貴族指數上漲 1.8%。

Baker Boyer Bank 投資長 John Cunnison 表示，市場樂觀情緒已累積數月，推動股市一再創下新高，因此任何被視為利空的因素，無論是通膨升溫還是升息風險，都可能在這波歷史性漲勢後動搖市場根基。他指出，其公司目前維持低配科技股、高配價值型股票的策略。

他進一步表示，中東緊張局勢升高，加上市場擔憂本周公布的通膨數據再度偏熱，已重新喚起投資人對升息風險的憂慮。若利率進一步上升，可能侵蝕企業獲利能力，進而拖累股價表現。

市場對頑固通膨及聯準會抗通膨壓力的擔憂，也一度 VIX 恐慌指數 (VIX) 突破 20，顯示市場避險情緒升溫。分析師指出，隨著 SpaceX 預計本周稍晚掛牌上市，市場可能迎來另一家市值超過 1 兆美元的企業，部分投資人因此提前調整投資組合，減碼既有科技股以騰出資金。

Girard 投資長 Tim Chubb 表示，在經歷驚人的漲勢後，投資人正開始獲利了結部分領漲的 AI 概念股。他透露，公司近期已降低大型科技股部位，同時增加金融股與支付產業配置。「SpaceX 怎麼走，市場就怎麼走。」

強勁的就業數據也讓市場更加關注即將公布的通膨報告，因投資人正試圖判斷聯準會下一步是否可能升息。