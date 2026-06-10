鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-10 12:20

產業鏈研究機構 SemiAnalysis 一份直指人工智慧（AI）數據中心核心技術時程落後的報告，於週二（9 日）引爆美股光通訊板塊劇烈震盪，同時在投資圈掀起一場關於技術路線與資金走向的激烈辯論。

光通訊股暴跌真相曝！SemiAnalysis看衰CPO時程、輝達卻喊話全面採用

報告指出，輝達 (NVDA-US) 800VDC 電源架構出貨時程將推遲至 2028 年以後，共封裝光學（CPO）規模量產則可能延至 2028 年乃至 2029 年。兩大預期同步下修，令市場措手不及。

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SemiAnalysis 在這份發給機構客戶的研究報告中，就兩大技術路徑給出了對市場影響深遠的判斷。

在 800VDC 電源架構方面，報告指出，輝達原本規劃大規模採用的單端 800VDC 電源設計出貨窗口已顯著後移。超大規模雲端業者目前更傾向於沿用成熟的低壓方案，或逐步過渡至 400VDC，而非急於切換至 800VDC，因 800VDC 在目前電網供電條件下的效率邊際效益不足以支撐其係統複雜性。

報告預估 400VDC 產品將於今年第二季開始放量，2027 年將有明顯成長。

在 CPO 量產進程方面，報告認為 2027 年出貨量將顯著低於市場此前的樂觀預測，規模化量產時間點可能延後至 2028 年甚至 2029 年。

主要瓶頸集中在三個層面：光引擎連接良率（樂觀估計約 95%，但單一 ASIC 帶動的 CPO 產量仍極為有限）、ASIC 整合難度，以及整體成本效益。

值得注意的是，報告並未否定 CPO 作為未來數據中心網路架構重要方向的地位，明確指出延期的核心原因在於工程化挑戰尚未完全克服，而非需求消失，部分近封裝光學（NPO）項目甚至可能因此加速推進。

輝達高層同日公開表態，立場截然相反

就在 SemiAnalysis 報告在機構圈廣泛流傳的同一時間，資深半導體與科技投資記者 Tae Kim，在 Computex 展會期間對輝達網路業務高級副總裁 Gilad Shainer 進行了一對一專訪，其內容與報告判斷形成鮮明對照。

Shainer 表示，「今天最令人興奮的事情就是 CPO，這是尖端技術最領先的方向。」

他並透露，輝達已準備好開始出貨，合作夥伴 Lambda 已確認取得 CPO 交換器，下半年將加速推進放量，並從 scale-out 延伸至 scale-up 場景。

Shainer 還表示：「如果由我來決定，我希望在所有使用光學網路的地方都採用 CPO。」

Kim 則在文章中補充，Shainer 採訪全程展現對 CPO 近期及長期前景的高度熱情，這一表態「似乎直接反駁了 SemiAnalysis 的敘事」，令市場陷入資訊混戰。

市場論戰：延期是利空，還是資金錯殺？

報告引發的震盪迅速延燒至社群媒體，各方觀點分歧明顯。

看空陣營認為，良率與可靠性是真實瓶頸。

SemiAnalysis 指出，CPO 架構下光引擎與價值數萬美元的大型 ASIC 共同封裝於同一基板，一旦光引擎失效，往往需要整塊主板拆卸返廠，維護成本與停機風險遠高於傳統可插拔模組，是短期內難以大規模落地的核心障礙。

看多陣營則指出，CPO 延期反而利好可插拔模組和 NPO。

CPO 延期不代表光互連需求消失，資金更可能流向傳統可插拔模組及 NPO 賽道。有分析人士直言，「AI 集群不可能等兩年，超大規模雲端業者只會更長時間購買更多可插拔模組，錢不會消失，只是換了口袋。」

祥茂光電當日跌幅遠超 Lumentum 的現象，亦被部分觀察人士解讀為市場在恐慌性拋售中清洗弱勢籌碼，而非理性定價。

也有聲音對報告本身的邏輯提出質疑。有分析指出，報告一方面稱 2027 年供應鏈尚未準備好，另一方面卻預測 Celestial AI 將於 2028 年底達到 10 億美元收入運營率，兩者之間存在矛盾。

更有觀察人士對 SemiAnalysis 的資訊時效提出質疑。他表示，CPO 與 800VDC 延後推進早已在機構圈內廣泛流傳，該報告更多是將既有市場共識具體化，而非提供具突破性的獨家資訊。

銅連接與可插拔模組或成意外受益者

在市場普遍承壓的背景下，部分分析人士將目光轉向 CPO 延期的潛在受益方向。

有市場人士梳理認為，2026 年較具確定性的產業機會，仍將集中在 1.6T 可插拔光模組、LPO/NPO、光源、測試、PCB、ABF 載板及 CCL 等領域，並指出，光與銅未來將長期共存，並依不同傳輸距離與系統層級各自發揮優勢，而非由單一技術全面取代另一方。

Lumentum 執行長近期亦表示，過去兩個月非輝達客戶對 NPO 的興趣出現明顯提升。

另有人分析稱，在 1.6T 傳輸速率與 200G 單通道架構下，銅纜即便透過 retimer 技術延長傳輸距離，也已逐步接近技術瓶頸。因此，光學互連將在合理傳輸距離內成為不可避免的選擇，NPO 未來的市場空間可能比市場目前預期更大，甚至超越 CPO。

SemiAnalysis 在報告中亦指出，部分 NPO 專案可能加速推進，400VDC 產品將於 2026 年第二季開始放量。對於安費諾、Vertiv 等公司，報告維持相對積極立場，認為其受益於 400VDC 過渡期的持續需求。

與此同時，本週多項產業鏈數據顯示 AI 基礎設施需求並未出現根本性逆轉：

光纖廠藤倉（Fujikura）因美國超大規模雲端業者同步下單而上調數據中心線纜價格；

King Slide 機架導軌收入單月環比增長 47%；

Google(GOOGL-US) 向英特爾 (INTC-US) 訂購 600 萬顆 TPU；

SK 海力士與輝達簽署多年期儲存合作協議。