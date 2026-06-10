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光通訊股暴跌真相曝！SemiAnalysis看衰CPO時程、輝達卻喊話全面採用

鉅亨網編譯莊閔棻

產業鏈研究機構 SemiAnalysis 一份直指人工智慧（AI）數據中心核心技術時程落後的報告，於週二（9 日）引爆美股光通訊板塊劇烈震盪，同時在投資圈掀起一場關於技術路線與資金走向的激烈辯論。

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光通訊股暴跌真相曝！SemiAnalysis看衰CPO時程、輝達卻喊話全面採用

報告指出，輝達 (NVDA-US) 800VDC 電源架構出貨時程將推遲至 2028 年以後，共封裝光學（CPO）規模量產則可能延至 2028 年乃至 2029 年。兩大預期同步下修，令市場措手不及。


消息傳出後，美股光通訊類股普遍重挫：祥茂光電科技 (AAOI-US) 單日跌幅高達 17%，Lumentum(LITE-US) 下跌約 8%，奇景 (HIMX-US) 、Navitas (NVTS-US) 、Wolfspeed 公司 (WOLF-US) 等被報告點名需審慎看待的個股亦明顯承壓。

SemiAnalysis 在這份發給機構客戶的研究報告中，就兩大技術路徑給出了對市場影響深遠的判斷。

在 800VDC 電源架構方面，報告指出，輝達原本規劃大規模採用的單端 800VDC 電源設計出貨窗口已顯著後移。超大規模雲端業者目前更傾向於沿用成熟的低壓方案，或逐步過渡至 400VDC，而非急於切換至 800VDC，因 800VDC 在目前電網供電條件下的效率邊際效益不足以支撐其係統複雜性。

報告預估 400VDC 產品將於今年第二季開始放量，2027 年將有明顯成長。

在 CPO 量產進程方面，報告認為 2027 年出貨量將顯著低於市場此前的樂觀預測，規模化量產時間點可能延後至 2028 年甚至 2029 年。

主要瓶頸集中在三個層面：光引擎連接良率（樂觀估計約 95%，但單一 ASIC 帶動的 CPO 產量仍極為有限）、ASIC 整合難度，以及整體成本效益。

值得注意的是，報告並未否定 CPO 作為未來數據中心網路架構重要方向的地位，明確指出延期的核心原因在於工程化挑戰尚未完全克服，而非需求消失，部分近封裝光學（NPO）項目甚至可能因此加速推進。

輝達高層同日公開表態，立場截然相反

就在 SemiAnalysis 報告在機構圈廣泛流傳的同一時間，資深半導體與科技投資記者 Tae Kim，在 Computex 展會期間對輝達網路業務高級副總裁 Gilad Shainer 進行了一對一專訪，其內容與報告判斷形成鮮明對照。

Shainer 表示，「今天最令人興奮的事情就是 CPO，這是尖端技術最領先的方向。」

他並透露，輝達已準備好開始出貨，合作夥伴 Lambda 已確認取得 CPO 交換器，下半年將加速推進放量，並從 scale-out 延伸至 scale-up 場景。

Shainer 還表示：「如果由我來決定，我希望在所有使用光學網路的地方都採用 CPO。」

Kim 則在文章中補充，Shainer 採訪全程展現對 CPO 近期及長期前景的高度熱情，這一表態「似乎直接反駁了 SemiAnalysis 的敘事」，令市場陷入資訊混戰。

市場論戰：延期是利空，還是資金錯殺？

報告引發的震盪迅速延燒至社群媒體，各方觀點分歧明顯。

看空陣營認為，良率與可靠性是真實瓶頸。

SemiAnalysis 指出，CPO 架構下光引擎與價值數萬美元的大型 ASIC 共同封裝於同一基板，一旦光引擎失效，往往需要整塊主板拆卸返廠，維護成本與停機風險遠高於傳統可插拔模組，是短期內難以大規模落地的核心障礙。

看多陣營則指出，CPO 延期反而利好可插拔模組和 NPO。

CPO 延期不代表光互連需求消失，資金更可能流向傳統可插拔模組及 NPO 賽道。有分析人士直言，「AI 集群不可能等兩年，超大規模雲端業者只會更長時間購買更多可插拔模組，錢不會消失，只是換了口袋。」

祥茂光電當日跌幅遠超 Lumentum 的現象，亦被部分觀察人士解讀為市場在恐慌性拋售中清洗弱勢籌碼，而非理性定價。

也有聲音對報告本身的邏輯提出質疑。有分析指出，報告一方面稱 2027 年供應鏈尚未準備好，另一方面卻預測 Celestial AI 將於 2028 年底達到 10 億美元收入運營率，兩者之間存在矛盾。

更有觀察人士對 SemiAnalysis 的資訊時效提出質疑。他表示，CPO 與 800VDC 延後推進早已在機構圈內廣泛流傳，該報告更多是將既有市場共識具體化，而非提供具突破性的獨家資訊。

銅連接與可拔模組或成意外受益者

在市場普遍承壓的背景下，部分分析人士將目光轉向 CPO 延期的潛在受益方向。

有市場人士梳理認為，2026 年較具確定性的產業機會，仍將集中在 1.6T 可插拔光模組、LPO/NPO、光源、測試、PCB、ABF 載板及 CCL 等領域，並指出，光與銅未來將長期共存，並依不同傳輸距離與系統層級各自發揮優勢，而非由單一技術全面取代另一方。

Lumentum 執行長近期亦表示，過去兩個月非輝達客戶對 NPO 的興趣出現明顯提升。

另有人分析稱，在 1.6T 傳輸速率與 200G 單通道架構下，銅纜即便透過 retimer 技術延長傳輸距離，也已逐步接近技術瓶頸。因此，光學互連將在合理傳輸距離內成為不可避免的選擇，NPO 未來的市場空間可能比市場目前預期更大，甚至超越 CPO。

SemiAnalysis 在報告中亦指出，部分 NPO 專案可能加速推進，400VDC 產品將於 2026 年第二季開始放量。對於安費諾、Vertiv 等公司，報告維持相對積極立場，認為其受益於 400VDC 過渡期的持續需求。

與此同時，本週多項產業鏈數據顯示 AI 基礎設施需求並未出現根本性逆轉：

  • 光纖廠藤倉（Fujikura）因美國超大規模雲端業者同步下單而上調數據中心線纜價格；
  • King Slide 機架導軌收入單月環比增長 47%；
  • Google(GOOGL-US) 向英特爾 (INTC-US) 訂購 600 萬顆 TPU；
  • SK 海力士與輝達簽署多年期儲存合作協議。

分析總結指出，綜合各方觀點，此次 SemiAnalysis 報告所引發的市場波動，更多反映的是技術路線時間表的重新校準，而非 AI 數據中心整體需求的根本性逆轉。


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輝達208.19-0.22%
祥茂光電科技162.88-17.2%
魯門特姆控股821.76-8.22%
奇景18.27-10.1%
Navitas Semiconductor Corp22.85-6.66%
Wolfspeed公司50.75-8.43%
Alphabet公司(A)364.26+0.26%
英特爾107.92-2.13%

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