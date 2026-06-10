SpaceX上市在即！Rocket Lab：全球僅兩家公司實現「規模化太空發射」142位對手已陣亡
鉅亨網編譯陳韋廷
在全球商業航太熱潮席捲資本的當下，Rocket Lab 創辦人兼執行長 Peter Beck 給出一個冷靜而殘酷的行業判斷，也就是全球迄今僅兩家公司真正實現了規模化、高可靠性的軌道發射，這兩家分別是 SpaceX 跟 Rocket Lab。
Beck 上週日 (7 日) 受訪時以一組驚人的數字揭示行業的超高死亡率。他表示，在研發 Electron 小型運載火箭期間，他系統追蹤了 142 家試圖完成相同任務的新創公司，而如今這些公司幾乎全部宣告失敗。
Beck 說：「錢多並不等於成功，這需要各方面都做到近乎完美。」
作為反例，他提到 Virgin Orbit 老闆 Richard Branson 為該公司在同類項目上投入了超過 12 億美元，最終仍未能跨越商業化的門檻。
即便是當下火熱的融資市場，Beck 也保持警覺指出，近期有一家火箭公司以 22 億美元的估值完成 2 億美元融資，但他們什麼都沒建。
不同於那些只停留在 PPT 簡報檔上的公司，Rocket Lab 展現了紮實的基本面，上季營收突破 2 億美元，積壓訂單高達約 22 億美元。受惠於強勁的業務成長，該公司股價過去一年內累計飆升逾 400%。分析師預計該公司將於 2028 年獲利。
Beck 將 Rocket Lab 長期目標定義為「端到端控制整個航太價值鏈」。目前，Rocket Lab 不僅是發射服務商，還涉足衛星製造、太空船零件供應，並能直接從軌道上提供服務。
數據顯示，去年進入太空的所有物品中，約 30% 帶有 Rocket Lab 的標誌。這種垂直整合策略使其 50% 的業務來自商業客戶 (對地觀測與通訊)，另一半來自政府及 NASA 等機構。
Beck 認為，推動產業進步最核心的瓶頸在於「規模化」。他尖銳地指出，航太產業長期帶有工藝精湛但產能極低的屬性， 「當我需要一百個零件時，供應商的反應簡直像是腦子爆炸了一樣」。
為打破上述瓶頸，Rocket Lab 收購了關鍵零件供應商，將反應輪的產量從每年約 150 個提升至每季數千個，並成為全球最大航太太陽能板製造商。
這種製造能力的躍升，正是為了支撐數千顆衛星星座的建造需求。
在展望更遠未來的探索時，Beck 透露 Rocket Lab 正自籌資金推進一項金星探測任務，打算飛入金星雲層尋找磷化氫氣體 (生命代謝的標誌物)。
Beck 說：「我真的相信，在我有生之年，我們將得知自己是否孤獨。」
對於載人火星任務，貝克認為技術障礙並非不可逾越，但人類的生物肉體可能是星際旅行的最大弱點。他提出了一個顛覆性的設想：如果旅程需要數千年，將人類意識以固態形式承載，或許才是匹配宇宙時間尺度的正確方式。
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