鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-09 17:40

前日本央行理事早川英男周二 (9 日) 表示，日銀幾乎已確定將在 6 月 15-16 日的金融政策決定會議中，將基準利率從 0.75% 調升至 1.0%。他認為，如果通膨持續，日本央行最快可能在 10 月再次升息。

前日銀理事早川英男：6月利率將升至1.0% 最快10月還會升息(圖:shutterstock)

早川指出，5 月以來日元持續走貶及長期利率攀升，是迫使日銀採取行動的主因。他警告，目前債券市場反映出日銀已陷於應對滯後的「落後於曲線」狀態，若通膨壓力持續，政策利率最終可能衝上 2%。

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在前次 4 月的會議上，日本央行決定將政策利率維持在 0.75% 不變，但 9 名政策委員會成員中有 3 人反對這項決定，認為有必要升息 1.0%。 3 日，日銀總裁植田和男在演講中表示，如果通膨上行風險大於經濟下行風險，日本央行將「認真討論」是否升息。早川也同意迅速採取政策行動的必要性。

數據顯示，10 年期公債殖利率在 5 月一度觸及 2.8%，創下 1996 年以來的新高，顯示市場對通膨風險及政府財政擴張的憂慮。早川分析，雖然高市早苗政府先前對升息持謹慎態度，但在面臨財政擴張引發的公債波動下，政府預料將不再反對升息。

針對未來展望，早川認為若物價持續高漲，最快 10 月將再次升息。