鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-08 19:40

金價周一 (8 日) 持續走低，觸及 11 周以來的新低水準。主要原因在於美國強勁的就業數據強化了市場對聯準會將長期維持高利率的預期，同時中東局勢再度緊張導致油價反彈，進一步加劇了通膨擔憂。

就業數據強勁壓抑降息預期 金價跌至11周低點(圖:shutterstock)

根據上周五公布的數據，美國 5 月份新增就業人數達 17.2 萬人，遠高於經濟學家預期，失業率則穩定維持在 4.3%。這份報告促使交易商重新評估美國貨幣政策走向，大幅削減了對今年降息的期待。

‌



ING 分析師指出，目前市場已完全反映 12 月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議升息的可能性。隨著美債殖利率與美元指數走強，不具備利息收益的黃金吸引力隨之下降，現貨黃金周一跌至每盎司 4,296.08 美元，單日跌幅達 0.8%。

在地緣政治方面，以色列周一對伊朗西部、中部軍事據點及馬赫沙爾附近的石化設施發動攻擊，這是自 4 月達成停火以來，針對伊朗能源基礎設施最顯著的打擊。此舉導致國際油價在周一飆升近 5%，引發市場擔心能源成本上升將使全球通膨前景更加複雜。雖然黃金在動盪時期通常被視為避險資產，但在強勢美元與升息預期的雙重壓力下，金價表現依舊疲軟。