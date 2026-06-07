鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-07 10:20

博通 (AVGO-US) 執行長陳福陽（Hock Tan）在創紀錄的財報發布後、股價卻遭市場重挫之際，於週五（5 日）在舊金山舉行的 2026 年彭博科技大會上，以一貫強硬的姿態回應外界質疑，稱自己「從不去關心股價」，並首度公開披露與 OpenAI 的晶片合作進度。

博通最新公布的 2026 會計年度第二季財報顯示，單季淨營收首度突破 220 億美元，年增約 48%；AI 半導體業務收入更年增近 80%，表現強勁。

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然而，由於第三季 AI 半導體收入指引 160 億美元，略低於部分分析師逾 170 億美元的高度預期，這檔年初至今市值暴增逾 3,000 億美元的 AI 概念股，盤後一度重挫超過 10%。

不過，面對市場近乎苛刻的完美預期，陳福陽毫不動搖。

他直言：「我們正處在一個非常超現實的 AI 環境之中，我從不去想它（市場的超高預期）。我只專注基本面、專注創造巨大的價值，不再去想股價。關注股價帶來的只有煩惱，雖然很難做到，但我們正努力做到。」

構建鐵三角：Google 是壓艙石，Anthropic 是精準押注

在 AI 定製晶片（ASIC）領域，博通與 Google(GOOGL-US) 在 TPU 上的深度綁定，是其業績最穩固的支柱，而面對市場擔憂 Google 可能轉向完全自主研發、進而威脅博通地位，陳福陽也不以為意。

他指出，Google 真正的對手是輝達 (NVDA-US) 不斷更新的 GPU，「只要輝達持續推出卓越技術，Google 就必須創造出同等水準的技術來抗衡，這正是博通大顯身手之處。」

約一年前，博通攜手 Google，透過聯合設計的 TPU 為 AI 新創 Anthropic 提供算力支援，陳福陽將這次合作形容為一場「信仰之躍」。

他直言這是一次「偉大的押注」，並透露博通內部工程師已在深度使用 Anthropic 旗下 Opus 4.7 等大型語言模型輔助工程設計與程式碼開發，投資報酬率極為驚人。

陳福陽表示：「當工程師熟練使用這些工具後，一名優秀的資深工程師一週內就能完成一項應用設計；而過去，這需要 10 名年薪 30 萬美元的工程師花費三個月才能完成。」

擊碎傳言：OpenAI 晶片「年底量產」，無需微軟點頭

針對近期媒體報導指博通與 OpenAI 的晶片合作「遭遇阻礙」、或須取得微軟 (MSFT-US) 同意方能推進的傳言，陳福陽則予以明確否認。

他並首度披露，博通目前共有 6 家定製晶片客戶，各處於不同研發階段，其中 Google 進度最超前，OpenAI 亦是合作夥伴之一。而博通在過去兩年中，已經與其中三家展開了深入合作。

此外，陳福陽還給出了 OpenAI 晶片製造的明確時間表，表示：「我們取得了非常驚人的成就，AI 加速晶片在他們的實驗室與資料中心運行狀況極佳，我們將在今年晚些時候投入量產。」

當主持人追問是否需要微軟的任何協議配合時，他則斬釘截鐵地回應：「完全不需要。」

暫無併購計劃：有機成長已夠驚人，不追「閃光點」

博通素以精準的併購策略聞名華爾街，但陳福陽表示，公司目前已進入不需要靠併購驅動的新階段。

他指出：「在 2024 年到 2026 年這兩年間，博通營收將會翻倍，每年創造超過 500 億美元的收入。根本找不到任何公司的體量能與此相比。」

陳福陽強調，生成式 AI 對運算能力的需求目前近乎「貪得無厭」，博通作為提供算力基礎設施的「賣鏟人」，有機成長已然足夠，此刻若貿然進行併購，反而是一種分心。

陳福陽表示，博通在網路基礎設施等五、六個核心業務領域皆是市場領導，同時也是打造 AI 叢集不可或缺的重要供應商。

陳福陽指出，目前 AI 運算與 AI 網路基礎設施需求依舊十分強勁，公司將優先滿足具備長期合作潛力的策略客戶需求。