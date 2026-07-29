鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-29 17:09

台股連續兩日面臨沈重賣壓，今 (29) 日盤中一度跌逾 2300 點，跌破 4 萬點關卡，終場大跌 1564.18 點，收在 40039.18 點，創下史上第 7 大收盤跌點。在權值股全面承壓、電子與人工智慧族群成重災區之際，資金避風港效應發酵，高股息基金展現高度防禦力。統計顯示，今日抗震前 10 大台股基金中，由 FT 台灣永續高息 (00961-TW) 逆勢收紅，以收盤價 12.59 元奪下抗震冠軍，其餘標的跌幅也普遍小於大盤，凸顯資金正由成長股轉向收益型資產。

台股近日連遭重挫，延續前一日的沉重賣壓，在國際半導體股重跌、地緣政治升溫與利率不確定性夾擊下，市場避險情緒急速升溫。權值之王台積電 (2330-TW) （TSM-US）領跌，拖累大盤創下歷史第 7 大收盤跌點。然而在劇烈震盪中，具備防禦屬性的高股息 ETF 成為資金避風港，今日抗震前 10 大標的中，僅 FT 台灣永續高息 (00961-TW) 逆勢收紅，上漲 0.08%，展現高息策略在修正波段中的韌性。

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其餘入榜標的雖全面收黑，但跌幅相對大盤明顯收斂，包括台新永續高息中小 (00936-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW) 與中信成長高股息 (00934-TW) 跌幅皆控制在 1% 內，富邦台灣優質高息 (00730-TW) 與大華優利高填息 30 (00918-TW) 亦展現抗跌力道。整體觀察，本次抗震榜單幾乎由高股息 ETF 全面包辦，若進一步觀察近 1 月表現，多數標的跌幅普遍低於大盤同期的 13.2%，其中 00961 仍維持 1.12% 正報酬，突顯防禦特性。

FT 台灣永續高息 (00961-TW) 基金經理人江明鴻表示，近期盤勢轉弱主要反映美股科技股修正、聯準會利率決策前觀望氣氛濃厚，以及投資人信心轉趨保守三大壓力。不過他也強調，台灣基本面仍穩健，景氣燈號續亮紅燈，人工智慧與半導體需求長期動能未變。法人建議，在目前環境下，投資人可採分批或定期定額方式布局高股息 ETF，因應市場不確定性並兼顧收益與風險控管。

今日績效前 10 大台股 ETF

代號 股票名稱 收盤價 (元) 今日績效 (%) 近一週績效 (%) 近一月績效 (%) 00961 FT 臺灣永續高息 12.59 0.08 -0.79 1.12 00936 台新永續高息中小 19.75 -0.4 -2.9 -7.06 00939 統一台灣高息動能 21.37 -0.51 -1.43 0.19 00934 中信成長高股息 25.8 -0.88 -5.49 -7.56 00730 富邦臺灣優質高息 26.82 -0.96 -5.5 -6.84 00918 大華優利高填息 30 31.46 -1.16 -2.9 -2.09 00900 富邦特選高股息 30 17.66 -1.18 -4.28 -7.68 00919 群益台灣精選高息 28.5 -1.35 -3.26 -3.39 00940 元大台灣價值高息 11.62 -1.36 -5.37 -7.78 00946 群益科技高息成長 14.12 -1.47 -5.61 -7.95 台灣加權指數 40039.18 -3.76 -10.68 -13.2