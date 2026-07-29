鉅亨網記者張韶雯 台北
台股連續兩日面臨沈重賣壓，今 (29) 日盤中一度跌逾 2300 點，跌破 4 萬點關卡，終場大跌 1564.18 點，收在 40039.18 點，創下史上第 7 大收盤跌點。在權值股全面承壓、電子與人工智慧族群成重災區之際，資金避風港效應發酵，高股息基金展現高度防禦力。統計顯示，今日抗震前 10 大台股基金中，由 FT 台灣永續高息 (00961-TW) 逆勢收紅，以收盤價 12.59 元奪下抗震冠軍，其餘標的跌幅也普遍小於大盤，凸顯資金正由成長股轉向收益型資產。
台股近日連遭重挫，延續前一日的沉重賣壓，在國際半導體股重跌、地緣政治升溫與利率不確定性夾擊下，市場避險情緒急速升溫。權值之王台積電 (2330-TW) （TSM-US）領跌，拖累大盤創下歷史第 7 大收盤跌點。然而在劇烈震盪中，具備防禦屬性的高股息 ETF 成為資金避風港，今日抗震前 10 大標的中，僅 FT 台灣永續高息 (00961-TW) 逆勢收紅，上漲 0.08%，展現高息策略在修正波段中的韌性。
其餘入榜標的雖全面收黑，但跌幅相對大盤明顯收斂，包括台新永續高息中小 (00936-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW) 與中信成長高股息 (00934-TW) 跌幅皆控制在 1% 內，富邦台灣優質高息 (00730-TW) 與大華優利高填息 30 (00918-TW) 亦展現抗跌力道。整體觀察，本次抗震榜單幾乎由高股息 ETF 全面包辦，若進一步觀察近 1 月表現，多數標的跌幅普遍低於大盤同期的 13.2%，其中 00961 仍維持 1.12% 正報酬，突顯防禦特性。
市場人士指出，本波修正並非單一事件，而是多重利空共振，包括美國消費者信心轉弱、費半指數重挫、全球晶片股遭拋售，加上超級央行週與科技巨頭財報不確定性，使資金風險偏好快速降溫。短線來看，市場仍將維持高波動格局，在籌碼尚未完全沉澱前，短線仍將維持震盪整理。
FT 台灣永續高息 (00961-TW) 基金經理人江明鴻表示，近期盤勢轉弱主要反映美股科技股修正、聯準會利率決策前觀望氣氛濃厚，以及投資人信心轉趨保守三大壓力。不過他也強調，台灣基本面仍穩健，景氣燈號續亮紅燈，人工智慧與半導體需求長期動能未變。法人建議，在目前環境下，投資人可採分批或定期定額方式布局高股息 ETF，因應市場不確定性並兼顧收益與風險控管。
今日績效前 10 大台股 ETF
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代號
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股票名稱
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收盤價 (元)
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今日績效 (%)
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近一週績效 (%)
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近一月績效 (%)
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00961
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FT 臺灣永續高息
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12.59
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0.08
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-0.79
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1.12
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00936
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台新永續高息中小
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19.75
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-0.4
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-2.9
|
-7.06
|
00939
|
統一台灣高息動能
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21.37
|
-0.51
|
-1.43
|
0.19
|
00934
|
中信成長高股息
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25.8
|
-0.88
|
-5.49
|
-7.56
|
00730
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富邦臺灣優質高息
|
26.82
|
-0.96
|
-5.5
|
-6.84
|
00918
|
大華優利高填息 30
|
31.46
|
-1.16
|
-2.9
|
-2.09
|
00900
|
富邦特選高股息 30
|
17.66
|
-1.18
|
-4.28
|
-7.68
|
00919
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群益台灣精選高息
|
28.5
|
-1.35
|
-3.26
|
-3.39
|
00940
|
元大台灣價值高息
|
11.62
|
-1.36
|
-5.37
|
-7.78
|
00946
|
群益科技高息成長
|
14.12
|
-1.47
|
-5.61
|
-7.95
|
台灣加權指數
|
40039.18
|
-3.76
|
-10.68
|
-13.2
資料來源: CMoney 資料日期: 2026.07.29
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