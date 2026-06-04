鉅亨網新聞中心 2026-06-04 16:30

中國 A 股三大指數 4 日（周四）集體開低，全天呈現弱勢窄幅震盪走勢，滬指尾盤跌幅略有擴大，個股普跌。

上證綜指 4 日收盤跌 0.64%，報 4,057.78 點；深證成指跌 0.27%，報 15,561.57 點；創業板指跌 0.83%，報 4,088.88 點。

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兩市成交額報人民幣 2.7577 兆元，較前一交易日減少 3,726 億元。

中銀證券認為，市場風格或迎階段性均衡化，關注低估值因子。基於風格因子模型，未來一個月市場佔優風格為：低估值、低盈利、大市值。6 月預判的模型假設條件為：

1. 基本面角度，第二季 PPI 有望持續回暖。

2. 貨幣環境方面，雖然海外流動性預期持續偏緊，近期今年美國聯準會（Fed）升息預期開始升溫。

3. 信用環境方面，名義價格修復帶動下第二季信用環境有望小幅修復。

4. 風險偏好角度，4 月以來市場在地緣衝突影響降低及 AI 景氣高的帶動下風險偏好持續修復。

財信證券認為，總體來看，一方面，由於近期市場處於指數震盪、風格再平衡的過程中，儘管硬科技線長期向好趨勢未變，但此前累計漲幅較多且交易集中度較高，需要一定時間空間消化籌碼，短期該方向可能將持續波動；另一方面，在硬科技線回落過程中，邏輯較好的偏防守方向，如煤炭、電力等類股逆勢走高，也側面印證了盤面風格再平衡的特徵。

因此，短期內在市場環境穩定、大盤交投活躍度尚可的背景下，指數層面趨勢性下行的機率不大，可能仍以震盪為主。