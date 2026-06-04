鉅亨網新聞中心 2026-06-04 13:40

在 2026 年的微軟 (MSFT-US) Build 開發者大會上，微軟與開源社區共同宣布了一項具備里程碑意義的更新：開源 AI Agent 系統 OpenClaw 正式原生支援 Windows 平台。這不僅意味著全球 16 億台 PC 即將轉化為 AI 代理的「肉身」，更揭示了微軟將 Windows 打造為全球最強 Agent 工作站的野心。

OpenClaw登陸Windows：16億台PC覺醒 AI代理時代正式開啟(圖:shutterstock)

原生節點接入

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長期以來，Windows 在 OpenClaw 生態中一直被視為「二等公民」，開發者往往只能在 Docker 容器或 WSL2 子系統中委曲求全，面臨文件讀取慢上 10 倍的 I/O 懲罰。隨著 OpenClaw 2026.6.1 版本的發布，Windows 終於實現了「原生節點接入」。

微軟同步推出了 OpenClaw Windows Companion app，這是一款採用 WinUI3 打造的原生應用，讓用戶能輕鬆管理本地或 WSL 中的 OpenClaw 節點。這意味著無論是個人遊戲本還是辦公室舊電腦，都能直接加入 OpenClaw 的分布式網絡，成為 7x24 小時運作的智慧助理。

為 Agent 戴上安全鎖

安全疑慮一直是企業對 AI Agent 望而卻步的主因。在 Build 大會現場，微軟進行了一場令人印象深刻的「失敗演示」：技術人員要求 OpenClaw 刪除桌面上的所有檔案，但在 MXC(Microsoft Execution Containers) 系統級限制下，即使 OpenClaw 極力嘗試，仍無法觸碰被設定為「唯讀」的桌面文件。

OpenClaw 創建人、「龍蝦之父」Peter Steinberger 表示，與微軟、GitHub 及輝達 (NVDA-US) 的合作，為 OpenClaw 注入了強大的可觀測性與細粒度權限控制。現在，企業可以自定義 Agent 的訪問權限，將其安全地集成到 Slack 或 Teams 等工作流中，而不必擔心資料遭到毀滅性誤操作。

自我進化與協同：技能工坊與工作板

此次更新最核心的技術突破在於「技能工坊」(Skill Workshop)。現在，Agent 不再只是執行人類編寫的技能，當它發現任務受阻時，會主動發起「技能提議」，由人類審核、修訂或批准。這種機制讓 AI 的成長曲線脫離了軟體更新周期的限制，實現了自我迭代。

此外，全新的「工作板」(Workboard) 則為多 AI 代理協作提供了視覺化管理工具。主 AI 代理可以將複雜大任務拆解給多個子 Agent，並在看板上實時追蹤進度與評論，讓 AI 團隊像真實的專案組一樣高效運作。

硬體加持：邁向「個人 AI」新紀元

為了支撐這些強大的本地 Agent，微軟展示了被稱為「夢中神機」的 Surface RTX Spark Dev Box。該裝置具備 1 petaflop 的 AI 算力與 128GB 統一記憶體，並預裝了針對開發優化的 Windows 11 Pro。輝達 CEO 黃仁勳也在會中指出，PC 正在從工具演變為能自主完成代碼、推進設計的個人 AI 助手。