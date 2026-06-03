鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-03 08:10

美國聯準會 (Fed) 新任主席華許 (Kevin Warsh) 周二 (2 日 ) 向超過 2 萬名員工發出上任後首封內部備忘錄，承諾將延續 Fed「最優良的傳統」，同時也預告將全面檢視哪些做法需要改變。

這份備忘錄可供外界觀察華許改革方向的初步線索，他曾多次批評 Fed 偏離核心職責，如今接掌 Fed 後，一方面希望推動大規模改革，另一方面也試圖修補與過去曾公開批評的同事及員工之間的關係。

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華許在備忘錄中表示：「我們最高優先事項將是制定正確的政策，以履行職責並符合國家利益。我們將打造一個能讓員工發揮職涯最佳表現的工作環境。」

他說：「當我們找到更好的替代方案時，不會拘泥於過去的做法。在未來幾季裡，我期待我們能夠共同就 Fed 的策略、政策與運作方式展開公開且務實的討論。」

另一方面，據知情人士透露，華許已任命兩名保守派政策分析人士在過渡期間擔任顧問，協助他規劃上任後的首批改革計畫。據悉兩人目前都以臨時顧問身分協助華許籌劃未來工作。

其中一位是在史丹佛大學胡佛研究所 (Hoover Institution) 擔任研究員的 Daniel Heil，華許在出任 Fed 主席前也曾任職於該機構。另一位顧問 Paul Winfree 曾任職於保守派智庫「傳統基金會」(Heritage Foundation)，並參與撰寫備受爭議的《2025 計畫》(Project 2025) 中有關 Fed 改革的章節。

知情人士表示，兩人近年來均曾協助華許進行研究與撰寫工作。華許過去在胡佛研究所及國際智庫三十人集團 (Group of Thirty) 任職期間，也持續透過演講與專欄文章闡述自己的政策主張。

華許已提出多項改革構想，包括縮減 Fed 目前約 6.7 兆美元的資產負債表、減少對未來利率政策的明確指引，以及重新檢討是否應採用更能反映經濟價格壓力的通膨衡量指標。

在獲提名接任 Fed 主席期間，華許曾多次批評鮑爾領導下的 Fed 政策方向，也認為包括 12 家地區聯邦準備銀行在內的 Fed 體系，已涉足過多貨幣政策以外的議題。

不過，如今正式接掌 Fed 後，華許在備忘錄中的語氣明顯較為正面。

他表示：「Fed 翻開新篇章之際，正值美國面臨重大轉折時刻。新技術與新的商業模式正以前所未有的速度出現。我對我們共同能夠達成的成果感到非常樂觀。」

華許上任後首次主持的 Fed 決策會議將於 6 月 16-17 日舉行，屆時也可能是他首度就經濟與貨幣政策發表實質看法。市場普遍預期 Fed 將維持利率不變，但最新經濟預測將反映華許及其他官員對未來政策方向的看法，以及通膨未來是否可能持續高於目標水準。

華許的任期也在特殊背景下展開。目前 Fed 正等待美國最高法院裁決，內容涉及川普政府試圖撤換 Fed 理事庫克 (Lisa Cook) 的案件。外界普遍認為，此案可能對 Fed 制定貨幣政策的獨立性構成挑戰，而維護政策獨立性向來被視為 Fed 最重要的傳統之一。