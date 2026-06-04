鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-04 09:20

《Yahoo Finance》報導，聯準會 (Fed) 周三 (3 日) 發布的《褐皮書》(Beige Book) 顯示，高所得家庭比中、低所得家庭更能承受通膨壓力，凸顯所謂「K 型經濟」現象仍在擴大。

報告指出，「高所得家庭依然展現韌性，對價格上漲較不敏感，中所得家庭則被形容為『在決定消費前，設法讓每一美元發揮更大效益』，而低所得消費者則面臨更大的財務壓力。」

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《褐皮書》彙整聯準會 12 個地區分行對當地經濟情況的觀察，資訊來自當地業者、經濟學家及其他地方人士的訪談。

整體而言，報告顯示信用卡使用增加、零售商店來客數減少，以及民眾對生活必需品需求上升，反映出消費者目前面臨的壓力。

在通膨方面，全美價格水準持續以中度至強勁速度上升，多數聯準會轄區回報 5 月通膨高於 4 月。與中東衝突相關的能源價格上漲，是推升通膨的主要因素，其影響也進一步擴散至運輸、包裝、食品雜貨及肥料等領域。

企業投入成本持續以快於售價的速度上升，使市場更加擔憂企業獲利空間遭到擠壓。

至於企業是否能將成本轉嫁給消費者，各產業情況不一，尤其是直接面向消費者的企業面臨較大挑戰。

能源產業方面，有兩個聯準會轄區回報能源活動增加，但由於前景仍充滿高度不確定性，生產商暫時不願大幅擴張產能。