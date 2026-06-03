鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-04 04:00

根據波士頓顧問公司 (Boston Consulting Group, BCG) 最新發布的《AI at Work》報告，雖然各產業員工正以快速速度導入人工智慧 (AI) 工具，但對生產力與效率的實際影響，卻帶來不均衡且複雜的結果。

報告顯示，約 74% 的非管理職白領員工表示自己已成為 AI 工具的常態使用者，較一年前增加 23 個百分點。而在常態使用 AI 的非管理白領中，超過 40% 受訪者表示，每周可因 AI 工具節省至少一天以上的工作時間。

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但研究同時指出，企業與管理層仍未建立有效機制，將這些被釋放出的時間轉化為實際產出。這顯示多數企業仍難以將 AI 帶來的效率提升，轉化為可衡量的實際價值。

BCG 報告共同作者 Vinciane Beauchene 說：「所有人都在談論 AI 取代工作，但實際上更重要的是重新思考人類的價值貢獻。這正是管理者的角色所在。」

AI 未必自動提升生產力

該研究對「企業導入 AI 即可自動提升生產力」的假設提出挑戰，也讓市場不禁對全球數千億美元 AI 投資報酬有所存疑。

報告指出，AI 雖然正在改變工作型態，但這種變化並非全然正面：近一半受訪者表示，他們花在「管理與指揮 AI」的時間，甚至多於實際執行工作的時間。

此外，約三分之二的常態 AI 使用者認為 AI 提升了工作滿意度，但同時也有 41% 表示，AI 增加了認知上的負擔。

BCG 將此現象稱為「快樂悖論」(joy paradox)，意指 AI 在讓工作變得更好的同時，也讓工作變得更難。

該報告共同作者 Sylvain Duranton 表示：「快樂感會在一年內被重新改寫。初期 AI 的新鮮感與認知刺激會帶來愉悅，但如果缺乏策略性方向，這種 AI 蜜月期很快就會消退。」

AI 代理工具快速普及

這份涵蓋全球 14 個國家與地區近 1.2 萬名員工的研究顯示，代理型 AI(agentic AI) 正快速進入工作流程，約 30% 受訪者表示已在工作中整合 AI 代理工具，較前一年增加一倍以上。