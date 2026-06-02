鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-02 19:50

微軟 (MSFT-US) 年度 Build 開發者大會周二 (2 日) 將在舊金山開幕，執行長納德拉 (Satya Nadella) 預計揭示公司在雲端與個人電腦領域的全新戰略。本次大會的核心焦點在於微軟與輝達 (NVDA-US) 的深度結盟，雙方共同推出了首批搭載 輝達 Arm 架構 CPU 的 Windows PC，正式宣告「AI PC 時代」的到來。

微軟與輝達的合作被視為反擊蘋果 (AAPL-US) MacBook(搭載 M5 晶片) 的重要舉措。新款 AI PC 將涵蓋微軟旗下的 Surface 品牌以及 Dell 等主要電腦製造商的產品。這些設備搭載了輝達最新的 RTX Spark 晶片，旨在提供強大的本地運算能力，滿足微軟對於 Copilot+ PC 需具備超過 40 TOPS NPU 算力的定義。市場研究預估，到 2025 年，AI PC 將占全球 PC 出貨量的 60%。

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Agentic AI：從雲端走向終端

在軟體層面，微軟展示了其在 AI 代理 (AI agents) 領域的突破。透過全新的推理模型與「Copilot 超級 App」，AI 代理現在能直接在 Windows 設備上本地執行任務，而不再完全依賴網路連接。這不僅大幅降低了延遲，更增強了數據隱私保護。

此外，針對市面上如 OpenClaw 等開源 AI 工具帶來的安全風險，微軟致力於提供更安全、適合企業大規模應用的代理式 AI 工具，服務全球超過 10 億的 Windows 用戶。

重塑開發者信任

為了挽回近年低迷的開發者信任度，微軟在會中推出了專為開發者量身定制的 Windows 11 環境。此環境強調簡潔、無冗餘軟體 (bloatware-free)，並預裝了常用的開發工具與腳本，旨在優化開發體驗並提升系統效能。

同時，微軟也更新了其 AI 模型，在代碼補全等領域與 OpenAI 的 Codex 及 Anthropic 的 Claude Code 展開直接競爭。

市場與投資者反應