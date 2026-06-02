〈COMPUTEX〉微星首秀「黃仁勳帶貨款」桌邊型超級電腦 預計今秋上市

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-02 20:26

微星 (2377-TW) 於 COMPUTEX 2026 中，首度展示在 (1) 日 由輝達執行長黃仁勳於主題演講中親自拿起來展示的桌邊型超級電腦 MSI Edge MA7 N AI+；微星透露此新品目前價格未定，依據規劃預計將於今年秋天正式上市，且看好 AI AGENT 的長期發展趨勢，預計上市後會有良好表現。

微星首秀「黃仁勳帶貨款」桌邊型超級電腦 預計今秋上市。(鉅亨網記者吳承諦攝)

微星提到， MSI EDGE Mesa N AI 打破傳統硬體限制，採用最新的統一記憶體技術與處理器架構，可以直接調用高達一百二十八 GB 的系統隨機存取記憶體進行高難度的人工智慧代理人運算。此產品採用散熱極佳的全鋁機身打造，整體效能可媲美主流獨立顯示卡，並具備同時在兩種主流作業系統運作的一站式相容性，目前規劃在今年秋天正式發售，主攻高附加價值的專業消費領域。

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除了桌邊運算怪獸之外，微星在顯示器戰線上同樣展開了涵蓋入門、中階與旗艦系列新品的豐富產品組合，以應對電競玩家與專業人士的多樣化需求。微星在今年首度開拓了全新的五 K 戰線，推出刷新率達 180HZ 的高規格新品，並針對高解析度愛好者打造具備雙模式切換的顯示器。

微星更在今年首度推出創新性的三模顯示器，讓玩家可以根據遊玩的遊戲類型，一鍵在四 K、二 K 與超高刷新率的全面高畫質三個模式之間自由切換解析度與更新率，大幅提升應用彈性。

針對 OLED 面板容易出現的烙印痛點，微星在其中高階產品線特別內建了自主研發的智慧感測器保護機制，藉由精準偵測螢幕前的使用者是否在電腦前，來落實人離開即自動關閉螢幕的壽命延長機制。